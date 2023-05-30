Москвичам пообещали сухую и теплую погоду 30 мая

30 мая в российской столице будет сухо и тепло. Все это благодаря тому, что активные погодные фронты обойдут Москву.

По данным ведущего специалиста центра погоды “Фобос” Михаила Леуса, в регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода, без осадков. В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +9 градусов, сообщает телеканал “360”.