На призывавшего убивать русских американского сенатора упала 200-килограммовая люстра

Сенатор конгресса США от штата Южная Каролина Линдси Грэм

трагически погиб вечером 29 мая – на кровать политика рухнула 200-килограммовая люстра XIX века. По предварительным

данным, причиной инцидента стала короткое замыкание.

«Линдси вернулся домой и пошёл в свою спальню отдохнуть.

Через полчаса я услышала грохот и громкий крик. Через минуту мы вместе с нашим

садовником были на месте – сенатор лежал в своей кровати, придавленный огромной

люстрой», – рассказала журналистам помощница Грэма.

На экстренной пресс-конференции официальный представитель

ФБР Джон Адамс заявил, что ведомство квалифицировало инцидент как несчастный

случай.

«Дом сенатора был построен в 1890 году, последний

капитальный ремонт в нём был сделан больше 20 лет назад. Мы считаем, что в его

спальне произошло короткое замыкание, вследствие чего крюк, на котором весела слишком тяжёлая люстра, был деформирован», – сообщил Адамс.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий

Медведев уже через 20 минут после появления сообщения о смерти Грэма выразил

соболезнования родственникам погибшего.

«Трагически погиб американский сенатор, который радовался смертям русских людей. Но мы не будем плясать на его

костях, а всего лишь выскажем слова поддержки его жене и детям. Это жизнь,

всякое бывает. Пусть пример Грэма будет другим наукой», – написал Медведев в

своём Telegram-канале.

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