 

На призывавшего убивать русских американского сенатора упала 200-килограммовая люстра

30.05.2023, 13:33, Разное
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Сенатор конгресса США от штата Южная Каролина Линдси Грэм
трагически погиб вечером 29 мая – на кровать политика рухнула 200-килограммовая люстра XIX века. По предварительным
данным, причиной инцидента стала короткое замыкание.

«Линдси вернулся домой и пошёл в свою спальню отдохнуть.
Через полчаса я услышала грохот и громкий крик. Через минуту мы вместе с нашим
садовником были на месте – сенатор лежал в своей кровати, придавленный огромной
люстрой», – рассказала журналистам помощница Грэма.

На экстренной пресс-конференции официальный представитель
ФБР Джон Адамс заявил, что ведомство квалифицировало инцидент как несчастный
случай.

«Дом сенатора был построен в 1890 году, последний
капитальный ремонт в нём был сделан больше 20 лет назад. Мы считаем, что в его
спальне произошло короткое замыкание, вследствие чего крюк, на котором весела слишком тяжёлая люстра, был деформирован», – сообщил Адамс.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий
Медведев уже через 20 минут после появления сообщения о смерти Грэма выразил
соболезнования родственникам погибшего.

«Трагически погиб американский сенатор, который радовался смертям русских людей. Но мы не будем плясать на его
костях, а всего лишь выскажем слова поддержки его жене и детям. Это жизнь,
всякое бывает. Пусть пример Грэма будет другим наукой», – написал Медведев в
своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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