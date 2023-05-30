К 2030 году, по прогнозам Министерства труда, минимальная заработная плата будет превышать прожиточный минимум на одну треть
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К 2030 году минимальная заработная плата будет на 30% выше прожиточного минимума трудоспособного человека. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с представителями Либерально-демократической партии.
С 1 января прожиточный минимум составляет 14 375 рублей. Минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. К 2030 году планируется достичь соотношения 1:1,3. Минимальная зарплата будет на 30% выше прожиточного минимума. Уже к 2024 году она станет на 17% выше прожиточного минимума и составит 19242 рубля, – заявил чиновник.
С 2018 года минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда увеличился до 15 279 рублей.
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