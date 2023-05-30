Какой маникюр сделать на свадьбу подружке невесты: самые горячие тренды лета

Если вам предстоит быть подружкой невесты на свадьбе, постарайтесь выбрать дизайн маникюра, который будет максимально привлекательным и не навязчивым. Рассмотрите самые горячие тренды нынешнего лета, чтобы иметь представления о тенденциях и использовать одну из самых красивых идей в нейл-арте.

Кристальная чистота и естественность

Такой дизайн еще называют стеклянными ногтями, он невероятно красив в своей естественности. Нет ничего более привлекательного в маникюре, чем нежные, скромные, лаконичные и ухоженные ногти. Покройте их прозрачным лаком или гелем, такой дизайн даст вам возможность выбрать любой наряд. Маникюр станет более, чем уместным и актуальным для торжественного мероприятия вашей подруги.

Утонченные молочные ногти

Это также одна из лучших идей, поскольку матовое покрытие сейчас в тренде, а молочный цвет является нейтральным и универсальным. Такой маникюр будет отличаться нежностью и женственностью, сдержанностью и эффектностью. Плюсом является то, что он отлично стилизуется, поэтому вы можете выбирать наряд любых цветов и оттенков.

Французский маникюр

Это классика, которая никогда не выйдет из моды, поскольку более нежного идеального дизайна сложно найти. В качестве основы остановите свой выбор на нежно-розовом цвете, можно также использовать любые пастельные оттенки по вашему вкусу. Кончики сделайте белыми, это всегда выглядит нарядно. Прекрасная идея для маникюра, которая гарантированно будет по достоинству оценена вашей подругой и всеми присутствующими на свадьбе гостями.

Металлический блеск

Сегодня в тренде металлические оттенки, и вы можете использовать эту идею для оформления ногтей. Плюсом является то, что металлик имеет множество оттенков от серебристого до золотистого или с использованием других тонов (в том числе и голографических). Постарайтесь подобрать их так, чтобы ваш наряд гармонично сочетался с маникюром, это будет просто восхитительно.

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Пастельно-розовый

Розовый цвет называют цветом счастья, именно от счастье вспоминается больше всего, когда речь идет о свадьбе. Отдайте предпочтение пастельно-розовому маникюру, он идеально подойдет для данного мероприятия. Кроме того, наверняка он гармонично впишется в ваш образ и подойдет к любому комплекту одежды (или аксессуарам)

Цветочный принт

Возьмите за основу французский маникюр и добавьте оригинальности, использовав цветочные принты. Остановите свой выбор на пастельных тонах, цветочки также сделайте небольшими и нежными. Основа может быть прозрачной, телесной или нежно-розовой, кончики разноцветными или однотонными с выбранным вами цветом. Обратитесь за помощью к мастеру, который наверняка сделает ваши ноготки очаровательными.

Попурри

Это уникальный вариант традиционного нейл-арта. Сделайте основу прозрачной и используйте различные минималистические принты, которые выглядят нежно и привлекательно. При выборе цветов основывайтесь на оттенках вашего наряда, то будет выглядеть максимально привлекательно. Плюс в том, что такой маникюр смотрится превосходно на ногтях любой длины и формы.

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Цветочные французские кончики

Также очень необычный и оригинальный дизайн, который выглядит нежно и женственно и прекрасно стилизуется. Возьмите за основу французский маникюр и оформите кончиками любимыми цветочками. Это могут быть ромашки, маргаритки, незабудки и др. Все зависит от вашего вкуса и выбранного наряда, цвета которого наверняка будут перекликаться и гармонично сочетаться с цветами на ногтях.

Акварельные

Отличный вариант для нежного, полупрозрачного и романтического образа. Акварель сейчас в тренде, поэтому у вас есть возможность оформить ногти по последней моде. Слияние тонких слоев, цветов и оттенков, необычные плавные формы и безупречный вид делают маникюр изысканным и максимально подходящим для такого счастливого и радостного события. Наверняка вы будете неотразимы, если подберете такой же нежный и эффектный наряд.

Вместо заключения

Все представленные идеи маникюра для подружки невесты являются универсальными из-за способности идеально стилизоваться и дополнять любой лук. Наверняка ваш выбор будет нелегким, но однозначно он не станет ошибочным, поскольку каждый вариант красив и оригинален по-своему.