 

Der Spiegel – «не хотим видеть Турцию в ЕС» – в Европарламенте предложили Эрдогану «перезагрузку отношений на реалистичной основе»

30.05.2023, 12:50, Новости дня
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Процесс вступления Турции в Европейский союз необходимо прекратить – заявил Манфред Вебер, глава самой большой фракции в Европарламенте. Таким заявлением политик прореагировал на переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана президентом страны. По его мнению, как пишет Der Spiegel, «тесное партнёрство» было бы лучшей альтернативой членству Турции в ЕС.


AP

После оглашения результатов выборов в Турции Манфред Вебер, председатель Европейской народной партии и глава фракции в Европарламенте, высказался за прекращение процесса вступления Турции в ЕС. «Последние годы показали, что тесное партнёрство важно, но ни Турция, ни ЕС не хотят полноценного членства Турции в Европейском союзе», — цитирует политика издание Der Spiegel. «Процесс вступления Турции в ЕС необходимо положить под сукно, так как он больше блокирует хорошие отношения, чем поддерживает их», — продолжил политик.

По мнению Манфреда Вебера, наступил подходящий момент «для общей перезагрузки [отношений] между ЕС и Турцией на реалистичной основе». У главы европейской народной партии есть твёрдые и понятные ожидания от Турции после победы Эрдогана. «Нам нужно сотрудничество, особенно когда речь идёт о мире между Украиной и Россией, миграционной политике, модернизации экономики и кипрском вопросе. Эрдоган должен наконец-то согласиться на членство Швеции в НАТО», — приводит слова политика издание Der Spiegel.

Переговоры между ЕС и Турцией о членском статусе последней начались в 2005 году. Однако к 2018 году они зашли в тупик из-за «показаний Европейского совета об ухудшении ситуации в Турции с демократией, правовым государством и правами человека», — напоминает Der Spiegel.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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