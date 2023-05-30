Скандалы: Короли слитков – 2

Разбогатевшие на русском золоте братья Несис дистанцируются от России?

Компания «Полиметалл» – крупнейший в России производитель серебра. Кроме того, она занимает второе место в стране по объёмам выплавки золота. Производственные активы «Полиметалла» сосредоточены в России и Казахстане, а головная компания прячется в офшорах. Но главное то, что владельцы «Полиметалла» братья Несис, желая сохранить капиталы, теперь всячески стараются отстраниться от своей принадлежности к РФ.

На прошлой неделе «Полиметалл» попал под блокирующие санкции США. Вот только коснулись они лишь российского юрлица – головная компания Polymetal International plc и предприятия в Казахстане могут работать на международных рынках в прежнем режиме. Примечательно, что уже после начала СВО крупные американские инвесторы нарастили свои доли в Polymetal International.

С момента основания в 1998 году «Полиметалл» был тесно связан с вышедшей из Питера семьёй Несисов. Старший брат Александр выступал ключевым бенефициаром компании, а младший Виталий непосредственно руководил бизнесом. В марте прошлого года Polymetal International plc сделала пуб­личное заявление: компания не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени или по указанию «лица, связанного с РФ».

Россия, прощай

В заявлении отмечалось, что Александр Несис является резидентом Швейцарии с гражданством России, Мальты и Израиля. Уточнялось также, что акционеры-россияне имеют в компании небольшие доли. После этого Polymetal International plc объявила, что собирается прописаться в дружественной для России юрисдикции. Можно сказать, что некоторое время братья Несисы пытались усидеть на двух стульях. И вполне успешно. Однако новые американские санкции несколько усложнили эту задачу.

Тем временем растёт напряжение вокруг активов российского «Полиметалла» (а это месторождения с огромными запасами редких и драгоценных металлов). Часть из них гипотетически может быть арестована по иску конкурсного управляющего банкротящейся компании «Открытие Холдинг». История там довольно запутанная, потому перескажем её в общих чертах.

Различные активы Александра Несиса (в том числе и Polymetal International) были включены в созданную им группу ИСТ. Среди них был и Номос-Банк. В 2012 году Номос-Банк провёл слияние с инвестиционной группой «Открытие», за которой стояли соратник Анатолия Чубайса Борис Минц и Вадим Беляев (Вольфсон). Ряд других сделок привёл к тому, что Минц и Вольфсон оказались за пределами РФ с миллионами долларов, а банк «Открытие» попал под санацию ЦБ с дырой в капитале размером 300 млрд рублей. Часть долгов унаследовал государственный банк «Траст», который с помощью юристов пытается достать Бориса Минца в Лондоне. И вот теперь другая пострадавшая сторона – «Открытие Холдинг» – посчитала, что действиями группы ИСТ ей был причинён ущерб. Речь идёт о двух сделках по выводу активов из «Открытия» в пользу ИСТ на миллиарды рублей. Иск был подан в марте. Получится ли у истца в качестве обеспечительной меры арестовать золотые активы, сейчас сказать трудно, слишком уж сложно структурировано владение ИСТ и «Полиметалл». Российская часть группы ИСТ в начале года завершила процесс ликвидации. А вот на Кипре существует головная компания холдинга ICT Holding Ltd. Именно ей, в частности, принадлежит крупный пакет Polymetal International.

Продать или спрятать?

Насчёт статуса Polymetal International стоит сказать особо. Долгое время компания была зарегистрирована на острове Джерси. Сейчас эта юрисдикция признана в России недружественной. И хотя в своих последних заявлениях Polymetal International подчёркивал, что находится на Кипре, аббревиатура «plc» в его полном названии сохраняется по сей день. А она указывает на «прописку» в Соединённом Королевстве, к которому формально относится остров Джерси.

Между тем на днях появились сообщения, что Александр Несис задумал перерегистрировать Polymetal International в Казахстане. В своих обращениях к акционерам менеджмент компании сообщает, что заручился поддержкой властей Казахстана в обмен на инвестиции. Уже объявлено о переносе в Казахстан проекта гидрометаллургического комбината. При этом ранее такой объект стоимостью 500 млн рублей планировалось построить в Хабаровском крае, и это производство должно было стать крупнейшим в России из аналогичных. Однако теперь компания о перспективах стройки в Хабаровском крае молчит, зато говорит об аналогичном комбинате в Казахстане. При этом сумма инвестиций выросла до 730 млн долларов.

Легко предположить, что одним из мотивов переезда с острова Джерси в Казахстан стало избавление от статуса резидента недружественной России юрисдикции. Потребоваться это могло для более выгодной продажи российских активов. Ведь известно, что инвесторов из враждебных стран из России выпускают только с 50-процентным дисконтом. Видимо, Александр Несис не готов мириться с такой потерей и попытается продать ставшие для него «токсичными» российские прииски и обогатительные комбинаты подороже.

Правда, возникает вопрос, кто способен купить такой золотой гигант, как «Полиметалл»? Активы компании в России и Казахстане стоят более 5 млрд долларов и распределены между странами примерно поровну с точки зрения прибыльности. Понятно, что Александру Несису в этой ситуации выгоднее найти для своего российского бизнеса подходящего фронтье и оформить с ним безденежную сделку (например, путём обмена акциями).

Кто претендует на золото Несисов

Пока в информационном поле засветились два претендента на российские активы «Полиметалла». Первый – Highland Gold Mining Владислава Свиблова. В цветной металлургии Свиблов человек новый. Карьера его начиналась более 20 лет назад совсем в другой сфере – в «Росбилдинге». Структура была известна своим умением заполучить участки земли в крупных российских городах и перепродать их девелоперам. Затем сооснователь «Росбилдинга» Сергей Гордеев стал акционером строительной группы ПИК. За ним последовал и Владислав Свиблов. Заработанные на стройках деньги бизнесмен стал инвестировать в самые разные проекты, а в последние годы добрался до цветной металлургии. Первым активом из этой серии стало Озёрное полиметаллическое месторождение в Бурятии. 70 млрд рублей под эту сделку компания Свиблова получила у банка ВТБ, старого партнёра компании «ПИК».

Затем Свиблов некоторое время владел около 5% акций крупного золотодобытчика Petropavlovsk. Это происходило как раз в разгар корпоративного конфликта, в ходе которого структурами Уральской горно-металлургической компании (УГМК) из бизнеса был выдавлен сооснователь Petropavlovsk Павел Масловский. Представители Свиблова своим голосованием потопили Масловского, а затем Свиблов с трёхкратной выгодой продал свой пакет.

Ещё одна громкая инвестиция Владислава Свиблова – покупка 40% в компании Highland Gold в 2020 году. Продавцом выступили структуры Романа Абрамовича. Цена сделки – 574 млн долларов. Кредит снова предоставил ВТБ.

В 2021 году структуры Свиблова получили контроль над золотодобытчиком Trans-Siberian Gold (TSG). До этой сделки схема владения замыкалась на группу фондов UFG. Сооснователем UFG был ныне покойный Борис Федёров, который при Ельцине возглавлял Государственную налоговую службу. У него были иностранные партнёры, в том числе Deutsche Bank. Подсчитано, что в общей сложности на конец 2021 года Свиблов консолидировал активы, которые позволяют его группе войти в пятёрку лидеров отечественной золотодобычи, а заодно в топ-30 мировых золотодобытчиков.

В прошлом году международная компания Kinross Gold продала свои российские золотодобывающие предприятия структурам Владислава Свиблова за 340 млн долларов с 50-процентным дисконтом. В результате «Форбс» поместил бизнесмена на второе место в рейтинге крупнейших приобретателей активов уходящих из России компаний.

Другой претендент на российские прииски братьев Несис – уже упомянутая выше УГМК. До марта 2022 года компания была связана с миллиардером Искандаром Махмудовым. Нынешние бенефициары скрыты, зато известны амбиции «медного гиганта» в золотодобывающей промышленности. Сообщалось, что в 2022 году УГМК начала скупать золотодобывающие активы, приобретя контрольный пакет «Сусуманзолота» и долю в Petropavlovsk. Кроме того, УГМК пыталась купить компанию «Высочайший» (GV Gold).

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”