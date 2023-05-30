 

Илон Маск посетил Китай первый раз за три года

30.05.2023, 12:10, Разное
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Частный самолет Илона Маска прибыл в Пекин. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Как сообщается, это первый визит миллиардера в Китай за последние три года. Маск встретится с представителями китайского правительства и посетит завод Tesla в Шанхае. О встрече бизнесмена с китайским правительством пока ничего не известно. Также неясно, что именно они собираются обсуждать.

Стоит отметить, что в китайских государственных СМИ не сообщалось о предполагаемой поездке Маска в Китай. В марте агентство Reuters сообщило, что он посетит КНР для встречи с премьер-министром Ли Цянем.

Китай является вторым по величине рынком Tesla после США. Сообщается, что компания планирует увеличить производство на своем заводе в Шанхае до 450 000 единиц автомобилей в год.


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