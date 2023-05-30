В стиле ретро, бойфренды и потертые варианты: джинсы свободного кроя – комфортный тренд в жаркую погоду

В жаркую погоду совершенно не хочется носить облегающую одежду. К счастью, этого и не придется делать, поскольку этим летом будет наблюдаться тренд на джинсы свободного кроя. Они обеспечивают удобство, комфорт. А еще с ними можно создавать стильные образы.

В стиле ретро

Вы будете удивлены, но джинсы мом, которые вроде как недавно вошли в моду, сегодня уже считают ретро. А все потому, что на смену им пришло большое количество новых фасонов. Но если вы успели оценить комфорт и удобство джинсов мом, то не отказывайтесь от них. Сочетайте их с футболками, майками, кроп-топами и спортивной обувью.

Джинсы-бойфренды

Это джинсы прямого кроя, но весьма широкие. Они не облегают ни в бедрах, ни в ягодицах, ни в талии. С ними можно создавать неформальные и непринужденные образы, сочетая с любым верхом (желательно облегающим).

Потертые и рваные джинсы

Такие джинсы вновь становятся актуальными по одной причине: вновь популяризируется стиль гранж. Эстетика такого стиля предполагает определенную долю неряшливости в образе (по аналогии с хиппи).

Потертые и рваные джинсы могут смело носить молодые девушки. Желательно дополнить лук другими элементами гранжа. Например, макияжем смоки айс. А вот зрелым женщинам не рекомендуется носить такие джинсы.

С отворотами

Джинсы с отворотами — тренд, который появляется через сезон. Поскольку летом укороченные брюки по традиции входят в моде, то становятся опять актуальными такие штаны. Их можно сочетать не только с кроссовками или кедами, но также и с обувью на каблуках.

С низкой посадкой

В девяностые и начале нулевых были популярны джинсы с низкой посадкой. Они они были преимущественно облегающими фигуру. Сегодня это моветон и вчерашний день. Джинсы с низкой посадкой вернулись только в контексте изделий свободного кроя. Джинсы должны свободно свисать, не облегая ног. Их следует сочетать с укороченными кофтами. Это хороший вариант для стройных высоких девушек с накаченным прессом. Остальных следует остерегаться данного фасона, чтобы не казаться полнее и ниже ростом.

Шорты свободного кроя

Тенденция свободного кроя касается не только джинсов, но также и шортов. Избегайте изделий, которые облегают бедра и ягодицы. Почувствуйте себя комфортно и раскрепощенно в коротких, но свободных шортах, не стесняющих движений.

Кстати, то же самое касается и укороченных джинсов, длиной до колен или чуть выше. Они тоже должны сидеть свободно.

Откажитесь от ремня

Обычно джинсы принято носить с поясными ремнями. В предстоящем сезоне откажитесь от такого аксессуара, чтобы ощутить полную свободу движений.