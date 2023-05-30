«Любимова! Михалков! Где, мать вашу, реквизит?» – Хабенский записал обращение к министру культуры

Директор МХАТ Константин Хабенский записал эмоциональное видеообращение, на котором он показывает пустую сцену и требует от министра культуры Ольги Любимовой и режиссёра Никиты Михалкова немедленно предоставить ему реквизит для сценических постановок.

По его словам, если декорации и костюмы не прибудут в течение недели, труппа Хабенского начнёт выходить из театра и отменять осенние постановки.

В ролике Хабенский нецензурно выражается в адрес культурного начальства страны. По его словам, из-за «ленивых упырей» в Минкульте запланированные на осень спектакли на сцене МХАТ оказались под угрозой срыва. Только в прошлом месяце из театра уволились 11 актёров и 4 реквизитора, Хабенский показал их фотографии и заявил, что в этом также вина чиновников.

Руководитель МХАТ отметил, что он один остался в России, чтобы служить Родине, а не уехал в Армению или Грузию, но в случае, если власти не найдут способа обеспечить театр необходимым реквизитом, вынужден будет отправить своё резюме иностранному агенту Чулпан Хаматовой.

– Он не Любимовой угрожает, он шантажирует напрямую президента, – считает один из опрошенных нами театральных блогеров. – Сейчас за Хабенским огромная сила – старейший московский театр. Он может диктовать свои условия Кремлю. И пользуется этим, заодно пиаря себя и обливая грязью Минкульт. Конечно, если МХАТовцам не хватает костюмов и декораций, чиновники должны найти способ их достать. Но такие обращения-ультиматумы расшатывают политическую и театральную систему в стране.

—