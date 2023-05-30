 

Как заработать на “убитой” квартире

30.05.2023, 11:15, Разное
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В России набирает популярность такой вид инвестирования в недвижимость, как флиппинг. Термин происходит от английского глагола flip (переворачивать). Схема заработка довольно простая: купить “убитую” квартиру, максимально быстро отремонтировать ее и так же быстро продать, разумеется, дороже.

Данный вид инвестирования пришел в нашу страну с Запада, особенно популярен он в США – американцы снимают целые телевизионные шоу про преображение и перепродажу недвижимости. На самом деле нечто подобное прокатывалось даже в СССР. Граждане делали шикарный ремонт, например, в однокомнатной квартире, чтобы обменять ее на двухкомнатную похуже.

Для флиппинга тоже есть свои правила ликвидности. Квартира должна быть “убитой”, чтобы быть дешевой – это очевидно. При этом нужны другие факторы, повышающие цену, к примеру, удобная локация. Зная все тонкости, опытные инвесторы зарабатывают от 50% годовых.

Однако обычно флиппинг обеспечивает прибыль 30-40% в год. Данный вид инвестиции актуален еще и тем, что многие граждане принципиально не хотят ввязываться в ремонт, предпочитая переплатить. Конечно, инвестору для постоянного заработка нужны связи в риелторских конторах.

Зачастую именно риелторы сливают “убитые” квартиры флипперам по выгодной цене. Не обойтись и без опытной бригады ремонтников, а также свободах средств, которые можно мгновенно вложить в покупку квартиры и стройматериалов.


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