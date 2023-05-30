Какой праздник 31 мая 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать

31 мая 2023 года проходит народный праздник Федот Овсяник и церковный день памяти мученика Феодота Корчемника. Что нельзя делать, народные приметы, все праздники 31.05.2023. Что можно делать сегодня согласно народным и церковным традициям, какой православный праздник в России.

31 мая 2023 года что нельзя делать

Нельзя давать ключи от дома тем, кто в этом доме не проживает — придётся менять место жительства. По этой же причине не рекомендуется давать посторонним людям ключи от своего кабинета, офиса, автомобиля, бани, сарая, сейфа или другой постройки, транспорта, устройства, которые требуют открытие замка ключом, логина и пароля, кода, секретных цифр.

Нельзя рубить дуб, ломать его ветки, рвать дубовые листья, мусорить рядом с деревом — к неприятностям.

Одиноким девушкам нельзя сидеть весь день безвылазно дома — к проблемам в отношениях, одиночество может затянуться.

Нельзя пить кисель из овса — к денежным затруднениям.

Нельзя под осиной сидеть — к болезням суставов.

Нельзя гнаться за транспортными средствами, бежать за ними, догонять — в финансах начнутся проблемы и неурядицы.

Нельзя покупать уже кем-то ранее ношенные вещи — придётся отдавать старые долги или выполнять обещания из прошлого, о которых вы могли давно забыть.

По поверьям, сегодня нельзя оборачиваться, когда вас кто-то зовёт — может окликать нечисть.

Нельзя увольняться, менять место работы — лето будет проблемным.

Нельзя чинить обувь и одежду — к неудаче.

Не рекомендуется делать крупные приобретения, ходить по магазинам — купленные вещи быстро выйдут из строя, сломаются, порвутся.

Нельзя отказывать в помощи, просьбе, милостыне. Отказ от добрых дел в такой день может привести к неурядицам в денежной сфере.

Народные приметы на 31 мая 2023 года

На дубах листья развернулись — хороший урожай овса.

С дуба падают зелёные листья — к голодному году.

Мутная луна — будет дождь.

Горизонт на закате в дымке — к дождю.

Дикие кабаны переселяются из болот в сухие леса — к дождливому лету.

Ночью дует северный ветер — утром могут быть заморозки.

Жимолость выделяет капельки сока на листьях — погода переменится, к ненастью.

Волна бьёт навстречу течению воды — перед дождём.

От земли идёт пар — к дождливой погоде.

Чибисы вечером раскричались — к ясной погоде.

Обильная роса — жаркий июль.

Комары в тучи собираются — следующие дни будут тёплыми.

Листья осины отсырели — лето будет ненастное.

В небе по долгу кружат большие стаи птиц — к хорошей погоде.

Вороны раскаркались — к осадкам.

31 мая 2023 года что можно делать

31 мая проходит народный праздник Федот Овсяник или Семь дев. Что делать можно, традиции и поверья, старинные запреты, обряды и обычаи.

Народный праздник называется Федотом Овсяником по той причине, что Православная церковь отмечает память мученика Феодота Корчемника и семи дев мучениц, пострадавших в начале IV века. По этой же причине второе название праздника — Семь дев.

Овсяником этот день назвали потому, что он был связан с овсом. Считалось, что если к этому времени дуб свои листья развернул, то урожай овса будет хорошим.

Занимались посевом льна.

Один из обрядов, который способствовал хорошему урожаю, выглядел следующим образом. Нужно приготовить кисель из овса, после чего вылить его под дуб. Пить его самим нельзя.

Считался праздником для холостяков, свободных девушек, а также свах, которые подыскивали пару для одиноких, сводили, устраивали смотрины и сватовство.

Если влюблённые хотят продлить свои отношения, сделать их крепкими, исправить разногласия, нужно взяться за руки и обойти трижды вокруг дуба. Такой обряд обещает долгую совместную жизнь в счастье и согласии.