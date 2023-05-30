Зафиксирована масштабная фишинговая атака на российские компании

Bi.Zone рассказал о массовой рассылке фишинговых сообщений, направленных на российские компании, в которых содержатся вирусы, доступные из открытых источников.

Хакеры распространяют вредоносную программу Umbral, которая собирает конфиденциальную информацию с зараженных компьютеров. Исходный код находится в открытом доступе на веб-сервисе для хранения ИТ-проектов GitHub, и каждый желающий может получить к нему доступ.

Известно, что Umbral обходит защиту и собирает логины и пароли пользователей для широкого спектра программ, включая мессенджеры Chrome, Opera и Discord. Эти программы содержат как личные, так и корпоративные учетные записи. Затем хакеры могут получить доступ к сети компании и использовать эту информацию для дальнейшего распространения вредоносных электронных писем и других схем.