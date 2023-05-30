Модные летние платья: какие тренды помогут выглядеть стройнее и выше полным дамам невысокого роста

Платье — незаменимый предмет гардероба как для летнего сезона. К счастью, ассортимент фасонов данных изделий огромен, поэтому каждая модница найдет вариант по душе. Рассмотрим платья, которые больше всего подойдут миниатюрным девушкам с аппетитными формами, которые хотят казаться выше и стройнее.

Джинсовое платье-рубашка

Такое платье позволит создать легкий непринужденный образ в стиле кэжуал. Оно свободное, не стесняет движений, не облегает фигуру, а потому скрывает недостатки. Такое изделие можно сочетать как с кроссовками или кедами, так и с обувью на каблуках или на танкетке. Учитывая, что одежда из денима в моде в этом году, то точно имеет смысл пополнить свой гардероб именно таким платьем.

А-силуэта

Беспроигрышный вариант как для девушек с формами. С одной стороны, подчеркивается талия, с другой — скрывается животик и бедра за счет расширяющейся книзу ткани. Рекомендуется отдавать предпочтение платьям А-силуэта с V-образным вырезом, чтобы удлинить шею и за счет этого казаться стройнее.

Колор-блок

Необязательно ограничиваться однотонными платьями, ведь лето — это благоприятный период для ношения ярких вещей. Рассмотрите разноцветное платье колор-блок длины макси или миди для создания легкого и воздушного образа. Можно рассмотреть изделия с горизонтальными полосками, но они должны располагаться на подоле и не «заходить» на талию и бедра. Тогда изделие не будет вас полнить.

Платье-футболка

Как и платье-рубашка, данное изделие не стесняет движений, позволяет ощутить удобство и комфорт. Выбирайте длины чуть выше колен, чтобы казаться выше.

С разрезами

Если хотите надеть платье в пол, тогда лучше выбирайте изделие с продольными разрезами на подоле. Таким образом, вы будете казаться выше. Не забудьте дополнить лук обувью на каблуках или на шпильках.

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Макси с запахом

Платья с запахом худят за счет V-образного выреза. Также благодаря такому фасону появляется привлекательное декольте. Изделие макси помогает скрыть все проблемные зоны: спрятать полноватые бедра и ноги. Отдавайте предпочтение изделиям из тонких струящихся тканей, желательно трапециевидного типа с клешем от груди.

Асимметричное

Платье с асимметричным подолом позволяет создать нарядный образ. Такое изделие прекрасно подойдет, если вы собираетесь на торжество. Изысканно смотрится платье с расклешенными рукавами. В сочетании с асимметричным подолом получается отвлечь внимание от проблемных зон.

С открытыми плечами

Еще один хороший вариант как для выхода в свет. Черное платье с открытыми плечами однозначно худит, а разрез на подоле позволяет казаться выше. Обязательно сочетайте такое платье с туфлями на каблуках.

С принтом

Ошибочно полагать, что при наличии аппетитных форм следует избегать платьев с принтами. Нужно просто грамотно подбирать рисунок. Например, если вы наденете платье с крупными цветами, то будете казаться полнее. А вот если цветочки будут мелкими, тогда такой принт точно не будет вас полнить.

При наличии пышных форм также можно присмотреться к платьям с разводами и в технике тай-дай.