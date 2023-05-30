Кусковое мыло, молоко и лак для волос: неочевидные причины обострения акне

Акне — это достаточно распространенная проблема, причем не только среди подростков. Такое состояние кожи может быть серьезным стрессом для любого, кто с ним сталкивается.

Неудивительно, что, когда дело доходит до нашей кожи, мы хотим, чтобы на ней не было прыщей. К сожалению, иногда высыпания, кажется, живут своей собственной жизнью, и обострения могут возникать, когда мы меньше всего их ожидаем. Вот почему, если вы столкнулись с такого рода проблемой, важно знать ее триггеры. Некоторые из них могут вас удивить. Давайте взглянем на удивительные причины вспышек прыщей.

Использование определенных средств по уходу

Когда мы используем средства по уходу за кожей, мы, естественно, предполагаем, что они сделают ее лучше и здоровее. Но во многих случаях такое продукты по уходу могут быть причиной ухудшения. Прежде всего, речь идет о тех, что имеют в своем составе масла. Они могут закупоривать поры и раздражать кожу, вызывая новые высыпания или усугубляя уже существующие. Это может быть даже в случае с маслами, которые продаются как безопасные для кожи. Многие из «натуральных» линий по уходу за кожей содержат продукты с огромным количеством эфирных масел, и некоторые из них могут вызывать раздражение уже воспаленной кожи.

Другие ингредиенты также могут вызвать раздражение кожи, особенно если она чувствительная. Например, лаурилсульфат натрия (SLS) – это очищающий ингредиент, который помогает удалить скопившиеся жир и грязь, но может вызвать воспаление кожи и увеличить вероятность появления прыщей. Присутствующие в увлажняющих средствах изопропилмиристат и изопропилпальмитат также могут способствовать закупорке пор и появлению высыпаний.

Регулярный стресс

Уровень стресса и состояние здоровья часто могут идти рука об руку. И это определенно верно, когда речь идет о здоровье нашей кожи. Чтобы подготовиться к стрессу, наш организм вырабатывает избыточное количество определенных гормонов, таких как кортизол. Эти гормоны заставляют нашу кожу производить больше сала, которое затем оседает в порах. Обычно это происходит в областях с более жирной кожей, таких как подбородок, лоб и нос. В результате появляется акне.

Как правило, вы можете сказать, связаны ли ваши прыщи со стрессом , когда у вас появляется скопление новых прыщей единоразово. В периоды, когда вы испытываете сильный стресс, может быть полезно компенсировать это здоровой диетой, подразумевающей отказ от большого количества простых сахаров и углеводов. Использование средства, содержащего салициловую кислоту, во время стресса также может помочь вашей коже в заживлении.

Салфетки для снятия макияжа

Тщательное удаление макияжа после долгого дня — это первый шаг к сохранению здоровья кожи и избавлению от высыпаний. К сожалению, сам продукт, который вы используете для этого, может способствовать возникновению прыщей. Применение салфеток, а не более тщательного метода очистки, может способствовать закупорке пор и появлению прыщей. Стандартной салфетки для демакияжа может быть недостаточно для адекватного удаления пудры или тонального крема, бактерий и омертвевших клеток кожи, которые чувствуют себя на вашем лице как дома в течение дня. И если у вас особенно жирная кожа или кожа, склонная к появлению прыщей, салфетка для демакияжа может не помочь.

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Что делать в этом случае? Начните с использования очищающего средства на масляной основе для удаления макияжа и скопившейся грязи, а затем используйте салфетку, содержащую очищающий ингредиент на водной основе, чтобы завершить уход. Если вы действительно хотите улучшить процесс очищения кожи, вам может пригодиться очищающее средство или салфетка с салициловой кислотой. Салициловая кислота может снизить уровень кожного сала, делая вспышки прыщей менее вероятными.

Не удаляете макияж перед сном

Снятие макияжа перед сном иногда может показаться слишком сложным. Но если вы склонны к акне, специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об этом шаге. Спать с косметикой действительно плохо, так как ваши поры забиваются. Эти закупоренные поры могут привести к высыпаниям и прыщам.

Оставленный на ночь макияж также препятствует естественной способности вашей кожи восстанавливать себя и сохранять свое естественное здоровье и сияние, что обычно приводит к ухудшению ее состояния в целом. То, как вы очищаете лицо в конце дня, зависит от типа вашей кожи. Для менее жирной кожи и чувствительной используйте мягкое непенящееся очищающее средство. Жирные типы кожи выиграют от очищающего средства, которое может образовывать пену.

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Употребление молока

Наш рацион влияет на организм почти во всех отношениях. На здоровье кожи также может сильно отражаться то, что мы едим и пьем. И когда дело доходит до прыщей, некоторые продукты могут быть более провоцирующими, чем другие. Молоко и молочные продукты могут оказывать особенно сильное воздействие на вашу кожу. Они способствуют возникновению прыщей, как показывают многочисленные исследования.

Однако почему молочные продукты вызывают вспышки прыщей, еще не ясно. Одной из причин может быть более высокий уровень гормонов, присутствующих в молочных продуктах, которые могут нарушить баланс гормонов в организме и оказать вредное воздействие на кожу. Молочные продукты также могут спровоцировать изменение уровня инсулина, в результате чего ваша кожа станет более склонной к вспышкам высыпаний. Отказ или ограничение молочных продуктов может позволить вам контролировать реакцию вашей кожи, хотя для того, чтобы увидеть полный результат, может потребоваться несколько недель.

Использование лака для волос

Средства для волос предназначены только для наших волос. Часто то, что вы наносите на волосы, попадает на лицо, особенно если вы используете продукты в виде спрея. К сожалению, эти продукты для волос могут привести к закупорке пор, что приведет к воспалению, прыщам и болезненности.

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Поэтому при использовании любых средств для укладки на волосах будьте максимально осторожны с нанесением. Старайтесь, если это возможно, избегать использования каких-либо продуктов, которые могут случайно соприкоснуться с вашим лицом, и держите их подальше от линии роста волос. Также может быть полезно после быстро умыться или протереть лицо очищающим средством.

Особенности питания

Мы склонны связывать здоровье кожи в основном с тем, как мы относимся к ней снаружи: какие продукты используем, как часто ее отшелушиваем и как защищаем от солнца. Однако наше питание также оказывает на нее огромное влияние.

Исследование показало, что существует связь между составом и качеством нашего рациона и распространенностью прыщей у взрослых. У людей, в рационе которых больше сахара и жира, риск появления прыщей намного выше по сравнению с людьми, которые ели такие продукты в умеренных количествах. И есть хорошие новости для любителей шоколада: в исследованиях не было обнаружено никакой связи между прыщами и темного шоколада.

Чрезмерное мытье лица

Когда вы имеете дело с прыщами, может возникнуть соблазн попытаться держать свое лицо как можно более чистым. Хотя регулярное очищение имеет первостепенное значение в борьбе с акне, вы можете переусердствовать, что может привести к тому, что ваши высыпания станут больше или болезненнее. Когда вы очищаете лицо часто или слишком энергично, вы можете в конечном итоге лишить его многих компонентов, разрушить защитный слой бактерий. Все это может привести усугубить акне.

Важно помнить, что прыщи не обязательно возникают из-за грязной кожи. Поэтому постоянное мытье лица — не самый лучший способ. Умывания два раза в день должно быть достаточно, чтобы ваша кожа была красивой и здоровой. Отдайте предпочтение мягкому очищающему средству, которое сведет раздражение к минимуму.