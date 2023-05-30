Сьерра-Леоне из-за шторма лишилась исторического символа свободы

Из-за штормового ветра рухнуло огромное хлопковое дерево высотой 70 метров, которое являлось историческим символом столицы Сьерра-Леоне. Как передаёт NTD, считается, что в 1792 году бывшие рабы основали рядом с хлопковым деревом поселение, которое впоследствии стало Фритауном. Рабы получили свободу за то, что сражались на стороне британских войск в войне за независимость США.

Столица Сьерра-Леоне лишилась своего исторического символа. Из-за штормового ветра рухнуло огромное хлопковое дерево высотой 70 метров. Оно стояло в центре города.

Считается, что в 1792 году бывшие рабы основали рядом с хлопковым деревом поселение, которое впоследствии стало Фритауном. Рабы получили свободу за то, что сражались на стороне британских войск в войне за независимость США.

ЖИТЕЛЬ ФРИТАУНА: Людям будет не хватать хлопкового дерева. Это печальная глава истории, которая подходит к концу.

ЖИТЕЛЬ ФРИТАУНА: Хлопковое дерево — исторический памятник Сьерра-Леоне. Его гибель — печальное событие для нации.

ЖИТЕЛЬ ФРИТАУНА: Оно оставило после себя пустоту. Проходя мимо, мы больше его не увидим. Это настоящая пустота.

Упавшее дерево повредило близлежащие здания и стоявшие рядом автомобили. Но сообщений о пострадавших нет. Президент Сьерра-Леоне назвал гибель исторического растения большой потерей для нации.

Дата выхода в эфир 26 мая 2023 года.

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