 

Почему россияне отказываются покупать вторичные квартиры

30.05.2023, 9:55, Разное
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Выбирая жилье, многие граждане отдают предпочтение квартирам в новостройках, которые при прочих равных условиях нередко оказываются дороже лотов на вторичном рынке. Эксперты выяснили, что заставляет потенциальных покупателей недвижимости делать такой выбор.

Чаще всего отказывать от вторичных квартир россиян заставляют условия ипотечного кредитования, в том числе, повышенная ставка и малое количество льготных программ, в отличии от новостроек. Напротив, для покупки жилья в новостройке существует очень много вариантов.

К ним можно отнести господдержку отдельных категорий граждан, семейную ипотеку, специальные условия кредитования для IT-специалистов и так далее. По данным газеты “Известия”, ипотечные условия для вторичного рынка недвижимости не устраивают 65% участников исследования.

Четверть отказов связано с нежеланием граждан заниматься капитальным ремонтом купленной квартиры. При этом они отмечают, что недвижимость непригодна для проживания сразу после покупки. Еще десять процентов граждан отказываются от жилья на вторичном рынке из-за состояния дома или недовольства управляющей компанией, уточняет Общественная служба новостей.

Кроме того, некоторые участники исследования заявили об отказе от квартиры на вторичным рынке, сославшись на несоответствие представленных в объявлении фотографий реальному состоянию лота.


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