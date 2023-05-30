 

Елена Малышева развеяла миф о том, что активированный уголь помогает при диарее

30.05.2023, 9:27, Разное
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Елена Малышева, известная российская телеведущая, и ее помощник развенчали миф о том, что активированный уголь полезен при диарее. В одном из последних выпусков самого просматриваемого в РФ шоу о здоровье они обосновали свое мнение.

Врачи отметили, что препарат не эффективно лечит диарею, так как токсичные вещества, вызывающие заболевание, лучше удаляются с помощью современных адсорбентов. Чтобы выбрать правильное лекарство, лучше всего посоветоваться с врачом или фармацевтом.

Малышева отметила, что активированный уголь остается средством номер один для россиян, несмотря на то, что для максимального эффекта его нужно употреблять в больших количествах. Тем не менее теле-доктор не предложила россиянам какой-либо действенный аналог.


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