 

«Чемодан. Вокзал. Америка» – активисты НОД проследят, чтобы американские туристы не пытались остаться в России, спасаясь от дефолта

30.05.2023, 9:33, Разное
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Движение НОД проведёт акцию «Чемодан. Вокзал. Америка», в рамках которой активисты проследят за тем, чтобы все туристы из США покинули Россию.

Война в УкраинеПосле объявления дефолта многие американцы попытаются избежать возвращения на родину, считают в патриотическом объединении, однако им нельзя давать шанса переждать непростые времена в России.

Глава НОД Евгений Фёдоров объявил, что волонтёры будут дежурить на автобусных станциях, железнодорожных вокзалах, в аэропортах и наземных пунктах пересечения границы. Получив информацию о том, что тот или иной американский турист должен покинуть Россию в связи с истечением визы, они будут следить за тем, чтобы он прошёл все пограничные процедуры.

– Кто-то скажет, что это негуманно, однако страна у нас одна, а американцев много. Сейчас все рванут к нам, но мы им такого подарка сделать не можем, – говорит Фёдоров. – Вдобавок речь ещё и об исторической справедливости. Пусть посидят, поголодают, как мы в 1998-м. Тогда они смеялись над нами, теперь мы посмеёмся над ними.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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