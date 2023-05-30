 

Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023

30.05.2023, 8:40, Разное
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Злой рок отнял у них самое ценное – любимых мужчин. Но ради чувств, которые крепли годами, эти дамы должны оставаться сильными, красивыми и поминать добрым словом покойных избранников.

“Дни.ру” выражают соболезнования и предлагают еще раз взглянуть на прекрасных особ, которые, к нашему огромному сожалению, стали вдовами весной 2023-го.

Жена Петра Кучеренко – Диана ГурцкаяДиана Гурцкая. Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.https://www.globallookpress.com/
Супруг Дианы Гурцкая внезапно скончался в самолете, которым он возвращался из командировки. Этот удар стал для его близких настолько сильным, что на похоронах брат певицы с горечью заявил о том, что это он должен был лежать в гробу.
Диана Гурцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.https://www.globallookpress.com/
Таролог, сделавшая расклад на будущее Дианы Гурцкая, заверила поклонников певицы, что, пусть Петр Кучеренко и покинул этот мир, дело его будет жить, и вдова его “понесет флаг” покойного мужа с гордостью.
Жена Валентина Юдашкина – Марина Юдашкина.Валентин и Марина Юдашкины. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.https://www.globallookpress.com/
Брак, который продлился 25 лет, подарил супругам множество счастья, дочь Галину, которая стала управляющей бизнеса отца, и троих чудных внуков. Модельер, который медленно угасал из-за онкологии последние годы, к счастью, успел увидеть свою третью крошку-внучку.

Валентин и Марина Юдашкины. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.https://www.globallookpress.com/

Теперь же супруга Валентина Юдашкина будет, скорее всего, помогать своей дочери воспитывать внуков и, должно быть, будет всю нерастраченную любовь к супругу вкладыавать в развитие модного дома Валентина Юдашкина, у которого после смерти маэстро возникли финансовые проблемы.

Жена Сергея Колесникова – Мария ВеликановаСергей Колесников и Мария Великанова. Фото:
Pravda Komsomolskaya / Russian Look
/ www.https://www.globallookpress.com/
Полюбившийся всем россиянам ведущий программы “Фазенда” был также актером театра, кино и озвучки. Для его близких и поклонников стало большим ударом то, что экстренно госпитализированный артист скончался. У него осталась вдова, двое сыновей, а также 3 внучки.
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф “Почти смешная история” (реж. Петр Фоменко)


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