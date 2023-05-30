“Уехала в вечность”: Сташенко призвала не прощать предавшую Родину жену иноагента Пугачеву

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт “даркон” Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Оксана Сташенко уверена: назад Примадонне уже дороги нет. “Она уехала в вечность, – считает актриса. – И до свидания! Она ведь, как и другие уехавшие артисты, забыли простую мудрость: от любви до ненависти один шаг. И этот шаг они сделали добровольно. А зрители без сожаления вычеркнули их из своей памяти. Значит, не так-то много эти люди для нас и значили”.

“Я бы очень хотела, чтобы в случае возвращения этих звезд в Россию, их бы концерты не анонсировались, не разрешались, – подчеркнула принципиальная Сташенко. – Потому что предателей прощать нельзя. К тому же эти артисты всех разочаровали – самое неприятное чувство. Пали чары, которые были от лукавого, и мы увидели их настоящие лица и образы”

Сташенко знает точно, кто теперь остался в России: “Это те, кто и не предполагал бегства, кто не вкладывал деньги в заграничную недвижимость, не имел там счетов, не думал, что там будут учиться дети. А те, кто уехал, продумали это все заранее, и в итоге выставили себя предателями. У них уже все было подготовлено – и все денежки, которые им тут приносили люди, покупая билетики на концерты, вывозились туда”.