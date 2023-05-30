 

Собянин пригласил горожан принять участие в тренировках проекта “Спортивные выходные”

30.05.2023, 6:05, Новости дня
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Жители столицы смогут потренироваться на свежем воздухе в самых популярных местах города. Подготовлено 26 площадок, рассказал Собянин в своем телеграм-канале.

Потренироваться можно будет на территории парка развлечений “Остров Мечты”, в парке 50-летия Октября, на причале “Лужники-Центральный”, “Хлебозаводе №9” и других интересных локациях.

“Как и в прошлом году, тренировки будут проходить в Доме культуры “ГЭС-2″ и на крыше Северного речного вокзала”, – отметил градоначальник.

Записаться на занятия можно на сайте и в центрах госуслуг. Специалисты подробно расскажут о проекте и помогут подобрать спортивные занятия.

Тренироваться можно и не выходя из дома. В 7:00 по будням на сайте проекта будут проходить утренние зарядки.

За последние 12 лет в Москве построили 90 спортивных объектов. В 2022 году возвели 18 физкультурно-оздоровительных комплексов.


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