 

Zа Vойну: А вы арестуете Путина?

30.05.2023, 5:43, Разное
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Ответ председателя африканского национального конгресса ЮАР на вопрос британского журналиста о том, арестуют ли в ЮАР Путина по запросу МУС, если Путин туда приедет.

Так сказать выдал базу.
В апреле было объявлено, что ЮАР выходит из МУС ввиду пристрастности данной структуры.
В России прокурор и судьи МУС были объявлены в розыск.

Источник: Colonel Cassad


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