Zа Vойну: А вы арестуете Путина?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Ответ председателя африканского национального конгресса ЮАР на вопрос британского журналиста о том, арестуют ли в ЮАР Путина по запросу МУС, если Путин туда приедет.
Так сказать выдал базу.
В апреле было объявлено, что ЮАР выходит из МУС ввиду пристрастности данной структуры.
В России прокурор и судьи МУС были объявлены в розыск.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет