Zа Vойну: А вы арестуете Путина?

Ответ председателя африканского национального конгресса ЮАР на вопрос британского журналиста о том, арестуют ли в ЮАР Путина по запросу МУС, если Путин туда приедет.

Так сказать выдал базу.

В апреле было объявлено, что ЮАР выходит из МУС ввиду пристрастности данной структуры.

В России прокурор и судьи МУС были объявлены в розыск.

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