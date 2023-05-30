Секреты здорового питания: бобовые и витамин D

Один из известных врачей-диетологов Михаил Гинзбург в интервью телеканалу “360” дал рекомендации жителям столицы по поводу лучшего усвоения кальция. Он предложил включить в свой рацион бобовые и продукты, содержащие витамины D и K2.

Бобовые из всех продуктов наиболее богаты витамином K2, который помогает усвоению кальция. Поэтому Гинзбург рекомендует поесть хотя бы одну порцию бобовых в день. Напомним, что к бобовым относятся горох, фасоль, чечевица и некоторые другие виды.

Вторым важным продуктом, способствующим лучшему усвоению кальция, являются продукты, содержащие витамин D. Сюда входят рыба, рыбий жир, яичные желтки и многие другие продукты. Именно эти продукты рекомендуется добавить в свой рацион.

Однако Михаил Гинзбург подчеркнул, что если в рационе человека уже присутствуют молочные и кисломолочные продукты, то с дефицитом кальция у него проблем быть не должно.

Бобовые – это богатый источник белка, железа, кальция и других важных витаминов и минералов. Они также помогают улучшить работу кишечника, снизить уровень холестерина в крови и улучшить обмен веществ. Поэтому, если вы заботитесь о своем здоровье, не забывайте включать бобовые в свой рацион.

Таким образом, следуя рекомендациям Михаила Гинзбурга, мы сможем поддержать свое здоровье и укрепить свои кости за счет правильного питания. Ведь здоровый образ жизни начинается с правильного питания.