Zа Vойну: О высылке сотрудников центра Гете из России

О высылке сотрудников центра Гете из России

На днях стало известно, что несколько сотен работающих в России немецких дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гёте (Гёте- института) вероятно покинут РФ до конца мая.

Ранее в марте этого года банковские счета организации были заблокированы. В Центре заявили, что не знают «конкретной причины», но это могло быть связано с аналогичными действиями немецкого правительства в отношении Российского дома науки и искусства в Берлине (Русский дом), произошедшими зимой прошлого года. Организацию начала проверять немецкая прокуратура на предмет возможного нарушения закона о внешнеэкономической деятельности. Тогда в МИД РФ указали, что примут ответные меры, если средства не разблокируют.

Так чем на самом деле является высылка работников Центра: попыткой ограничить западную пропаганду или дипломатическим спором между странами?

Культурные центры Гёте

На данный момент Гёте-институт представлен в 98 странах мира. В России он открылся в 1992 году, сейчас в стране работают три представительства: в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Официальной задачей организации является популяризация немецкого языка за рубежом и содействие международному культурному сотрудничеству.

После начала спецоперации на Украине Центр прекратил сотрудничество с госучреждениями РФ и остановил проведение публичных мероприятий в России.

Однако культурная деятельность Гёте-института, как это водится у любой НКО, является побочной задачей. На деле он лишь часть немецкой фабрики мысли, которая с помощью элементов мягкой силы воспитывает лояльную молодёжь и будущую элиту, а также способствует геополитическим интересам ФРГ.

Как всё начиналось

В образовании Гёте-института есть интересная деталь: изначально он был основан в 1925 году как Германская академия. Однако в период Третьего рейха учреждение поддержало националистические идеи Адольфа Гитлера, что несколько сказалось на репутации.

Именно поэтому в 1950-е представили обновлённую организацию как культурный центр и дали имя немецкого поэта и государственного деятеля Иоганна Вольфганга фон Гёте. Он был знаменит тем, что считал себя гражданином мира и придерживался идей гуманизма.

Во времена послевоенной Германии сотрудники Центра специально выбирали для своей деятельности небольшие поселения, которые могли бы в дальнейшем показать страну с лучшей стороны. Постепенно расширяя географию своей работы организация активно выстраивала внешнюю политику ФРГ в других странах, продвигая геополитические интересы правительства.

С начала 2000-х выполнение задач Центра поручено ему непосредственно Министерством иностранных дел Германии, которое также приглашает специалистов института на свои заседания и совещания. Кроме того, его различные проекты спонсируются крупными немецкими корпорациями, такими как AUDIAG, BMW Group, Commerzbank AG, Volkswagen AG и другими.

Деятельность Гёте-института в России

Центр Гёте в России в основном проводил стандартные для своих целей мероприятия с уклоном в межкультурное взаимодействие и углубление культурного обмена. С этой целью организация в том числе вступала в партнёрские отношения с другими институтами, создавая культурные сообщества и учебные центры.

Сотрудничая с теми же библиотеками Центры предоставляли им необходимые материалы о немецком языке и культуре, организовывая на их основе выставки, концерты, показы фильмов и другие культурные мероприятия.

Если в целом взаимодействие сотрудников Гёте-института с российской оппозицией незаметно, то при детальном разборе обнаруживается и сотрудничество с обществом «Мемориал», выступающем с критикой правительства РФ, и спонсирование организаций вроде «Декабристы», которая открыто собирает деньги для ВСУ.

Кроме того, в России институт запустил проект о развитии критического мышления и осознанном отношении к медиапотреблению «Как читать медиа». Его партнёрами стали журналы «Мел», продвигающий ЛГБТ-пропаганду в РФ, и «Такие дела», формирующий негативный образ России в медиа. Несложно догадаться, какие статьи там рекомендуют к прочтению.

Главные цели

Деятельность Гёте-института не столь радикальна, как у его сотоварищей, но задачи схожи. Основными целями организации является формирование положительной репутации ФРГ за рубежом, а также привлечение талантливой иностранной молодёжи и специалистов для работы в Германии. Кроме того, Центры помогают объединению немецкого меньшинства зарубежом и объединяют членов диаспоры.

Таким образом правительству ФРГ удаётся воспитывать не только лояльные массы, но и верных лидеров общественного мнения и управленцев. Так что усилия фабрики мысли, как и финансовые вложения в неё, вполне оправданы.

https://rybar.ru/nemeczkaya-fabrika-mysli-myagkaya-sila-kulturnogo-czentra-gyote/ – цинк

PS. Также сегодня МВД РФ объявила в розыск сенатора США Линдси Грэма, а Минюст признал "Гринпис" нежелательной в России организацией.

Еще чистить и чистить страну от мусора.

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