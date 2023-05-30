Мнение: О перемене настроений в Европе… Все надежды пошли прахом?

Главный европейский дипломат Жозеп Боррель известен в России своими воинственными высказываниями относительно «украинского кризиса». Например, широко известно его давнее желание разрешить текущий конфликт в пользу Украины «на поле боя», хотя дипломаты, по идее, должны настаивать на столе переговоров. Ну так и европейский фонд, из которого финансируются поставки оружия для ВСУ называется «Фонд мира». Оруэлл одобряет.

Однако речь не о двоемыслии Старого Света, а о том, что даже до 76-летнего «дедушки» Борреля кое-что начало доходить.

Слова о необходимости победить Россию на поле боя Жозеп Боррель произнёс чуть больше года назад. В апреле 2022 года. Тогда многим казалось, что #Россия не выдержит беспрецедентного санкционного давления Запада, утратит свой военный потенциал, а ВСУ при поддержке западного оружия дополнят экономическую разруху военным разгромом. Сейчас, по истечении более года вооружённого конфликта украинские войска оснащены «по последнему слову натовской техники», но… Выстрелы не смолкают ни на один день, российский ОПК не сбавляет оборотов, а российское население испытывает лишь ограниченные неудобства с точки зрения экономики. Ставка на синергию санкций и военных действий не оправдала себя.

И осознание этого, похоже, начинает проникать в европейские мозги.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «не испытывает оптимизма» по поводу ситуации на Украине, которая может сложиться летом. Выступая на мероприятии в Барселоне, он сказал, что видит «явное намерение России» одержать победу. Его слова передаёт британский телеканал Sky News.

«Я не испытываю оптимизма по поводу того, что произойдёт на Украине этим летом. Я вижу концентрацию войск с обеих сторон, я вижу явное намерение России выиграть на поле боя, [#Россия] не пойдёт на переговоры, если она не выиграет», — считает теперь Жозеп Боррель. По сути, это признание провала и другой ставки #ЕС — на то, что военное поражение может подтолкнуть Москву начать переговоры на условиях Киева. То есть, о какой-то форме «капитуляции».

Все надежды годичной давности пошли прахом.

Возникает логичный вопрос — что дальше?

На столе — четыре возможных сценария. И пока на них даже главный дипломат ЕС смотрит «без оптимизма».

На что теперь будет надеяться Европа? На чудо? Или голос разума возобладает?

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