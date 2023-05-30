Мнение: Про атомную бомбу

Не так давно Владимир Пастухов, наш знаменитый публицист из «Новой», давно живущий в Англии, написал у себя в телеграм-канале про глубоко его шокировавшую новость: российские, мол, обыватели всё активнее в своих кухонных разговорах выступают за то, чтобы «шарахнуть по Украине атомной бонбой!» Вот цитата:

«…Четко прослеживается запрос на применение ядерного оружия против Украины. То есть это уже не разговоры, не допущение, а четко оформленное требование к властям: «Доколе и когда уже?». То есть обыватель совершенно уверовал в то, что ядерное оружие – это такая «штучка», которую можно применить совершенно безнаказанно, не получая «ответки» и оставаясь в полной безопасности. Ведь у Украины бомбы нет, а у нас есть, а значит, мы можем и должны ее применить, чтобы не допустить новых жертв. Парадокс состоит в том, что теперь с каждой новой похоронкой растет раздражение двоякого рода – само собой, против украинцев, которые по непонятным обывателю причинам убивают русских, но и против собственных властей (пока абстрактных, но скоро это будет уже обращено прямо к Путину), которые по каким-то неведомым обывателю причинам не взрывают Украину ядерным оружием и тем самым увеличивают число жертв среди россиян.

Бумеранг вернулся. Давно ли Киселев разглагольствовал о ядерном пепле? Ну так народ требует продолжения банкета и просит подать им этот пепел на десерт. Это очередной шажок в сторону глобальной катастрофы. Объяснять разгоряченному запахом льющейся свежей крови обывателю, почему Кремль может, но не хочет применить «ЯО», чтобы враз покончить с трудностями и принести победу России на блюдечке с голубой каемочкой будет с каждым разом все труднее. В конце концов, обыватель окончательно уверует, что это измена, а царя подменили. Потому что их настоящий царь уже давно бы взорвал ядерную бомбу к ядреной матери» (В.Пастухов).

Пастухов – очень тонкий и умный наблюдатель за нашими политическими процессами, он умеет видеть не только то, что на поверхности, и смотреть вглубь, понимать их «глубинный смысл». Вот и в этот раз он угадал – сидя в Англии и всего лишь читая какие-то «новостные ленты». Я могу подтвердить со своей стороны – почти из первых рук: я не читал новостные ленты, я разговаривал с людьми на фокус-группах в Москве и регионах – и да, так и есть: они действительно периодически – и не моргнув глазом – что-то такое произносят, типа «пора применить наше самое мощное оружие», «что мы все цацкаемся», «пора шарахнуть по Киеву» и т.п. Говорили такое в основном пожилые участники, но поровну – и бабки, и какие-то диванные стратеги лет 50-60. Я не выдержал, спросил одного – а как же… этот… гуманизм? «Да какой гуманизм, – махнул тот рукой. – Вы же видите, какая геополитическая обстановка!»

Надо все ж сказать, что такие мнения не встречают совсем уж единодушной поддержки; находятся одна-две женщины, которые с сомнением говорят – ну… мол… как-то… может, не надо? Ну… там ведь эти… мирные тоже есть? Они ж не виноваты?! Но и у таких не остается последнее слово – им кто-нибудь важно и рассудительно непременно возражает, как-нибудь философски, типа «извините, женщина – но это же война, на ней жертвы неизбежны».

Пастухов прав, но не совсем. Он воспринимает эту готовность в народе «давайте бомбить» как некую последнюю степень разврата и падения народной нравственности, спровоцированную как раз СВО; но это не так. Дело в том, что такое в народе ВСЕГДА БЫЛО. Во всяком случае, на моей памяти.

Если это и разврат, то народ развратился гораздо раньше. Прекрасно помню разговоры в разных компаниях еще в период войны в Чечне – так тогда эта мысль, что «надо просто бросить на Чечню БОМБУ, да и всё» – была в принципе одной из самых популярных. Я лично слышал такие «предложения» не раз и не пять. Причем часто с ними выступали не какие-нибудь пропившие все мозги военные, а наоборот – я запомнил (и меня это всякий раз поражало), что «надо это Кавказ просто взорвать» предлагали какие-нибудь почтенные матери семейств, женщины в возрасте, причем – совершенно обыденным и даже веселым тоном, между рассуждениями о пирогах и рецептах.

Дело не в СВО – дело в природе обывателя. Ключевое слово тут – «просто». Давайте ПРОСТО решим, наконец, эту проблему раз и навсегда! Чего тянуть кота за хвост?! Это ключевой принцип «экономии мышления» у человека прямоходящего. Люди ведь на самом деле не любят думать, а домохозяйки и диванные стратеги не любят думать в принципе. Зато обожают простые и резкие решения. И – да, что труднее всего понять – обывателям понятие жалости и милосердия К ЧУЖИМ несвойственно полностью. Во всяком случае – нашим точно. Отличие от «вообще», наверно, в том, что наши и к своим тоже относятся совершенно без лишних сантиментов.

И все ж это поразительно, конечно. Мне, помню, еще тогда в 90е эта повальная готовность «бомбить ядерными бомбами» казалось какой-то слабоумной, проявлением какого-то глубокого невроза, «сбитых настроек». Казалось – ну вот как это? Как может взрослый дееспособный человек всерьез обсуждать развязывание ядерной войны? А идея кидать атомные бомбы на города – это же просто нонсенс какой-то?? Как можно вообще такое говорить?

Но тогда все казалось каким-то безобидным трепом на кухне, а такая зверская жестокость мирных домохозяек – какой-то аномалией, о которой вообще не хотелось задумываться.

Но теперь, после всего… Пора бы задуматься. Откуда это у нас?

Моя версия – все-таки какое-то вырождение. Ну как иначе объяснить? Только деградация, а именно – клиническое отсутствие воображения. Люди просто не в состоянии себе представить, что такое атомная бомба, чем это все грозит (в том числе и им самим!) Мышление ребенка: одноходовое, жестокое, примитивное.

В общем, тоска.