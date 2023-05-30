«Евреи-ваххабиты» и «научная» ксенофобия

30 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест Беркович и Петрийчук. В отношении эксперта Силантьева требуют возбудить уголовное дело.



Избрание меры пресечения Евгении Беркович. Фото: Василий Полонский

30 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест режиссерки Евгении Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук. Они уже почти месяц под стражей по делу «об оправдании терроризма», признаки которого усмотрел в их спектакле «Финист Ясный Сокол» создатель неведомой миру науки деструктологии Роман Силантьев. Он же историк, он же религиовед, исламовед и бог знает, кто еще. Он читает лекции студентам иняза и одновременно сотрудникам ФСБ.

Тем временем Следственный комитет не спешит проводить проверку в отношении самого эксперта. О проверке главу ведомства Александра Бастрыкина попросили Российский еврейский конгресс и Духовное управление мусульман. Обе организации обратили внимание на то, что господин Силантьев позволяет себе откровенные антисемитские высказывания как в адрес Беркович в частности, так и еврейской нации в целом, да и в целом разжигает межнациональную рознь.

Апелляция на меру пресечения Евгении Беркович и Светланы Петрийчук назначена на 30 мая в Мосгорсуде. У Беркович — на 10.00, у Петрийчук — на 12.45. Фамилии судей пока неизвестны.

Один из ключевых моментов, на который будет обращать внимание защита обвиняемых, — та самая экспертиза «деструктологов» Силантьева, Хазриевой и Замышевской, на основании которых Беркович и Петрийчук и заключили под стражу. Речь пойдет и о самой несуществующей в реальном научном мире науке деструктологии (она, к слову, даже не значится в официально нормативных направлениях науки и образования, признаваемых в Российской Федерации). Подвергнется обсуждению и создатель этой «науки» Роман Силантьев, позволивший себе как в экспертизе, так и в последующих выступлениях в СМИ ярко выраженные антисемитские высказывания.

Так, в день, когда режиссеру и автору пьесы Замоскворецкий районный суд столицы избирал меру пресечения (и в итоге отправил обеих в СИЗО), господин Силантьев сетовал в видеоинтервью телеграм-каналу Lomovka о том, что «везде одни евреи», особенно в театре. И эти евреи, отмечал эксперт, «назло русским людям» сотрудничают с террористами, вступают в признанную террористической и запрещенной в РФ ИГИЛ и погибают там. Фамилий и имен этих евреев эксперт, правда, почему-то не сообщил. Цитирую:ИЗ ИНТЕРВЬЮ СИЛАНТЬЕВА:

«Поступил запрос нам, мол, создается из спектакля такое впечатление, что якобы в ИГИЛ лучше, чем в России. Якобы настолько плохо в нашей стране жить, что надо понять и простить тех девушек, которые предпочли русским молодым людям террористов. <…> Это недопустимо, особенно, когда за это премии театральные дают, когда это пиарится. Даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским. У нас есть целая группа евреев, которые вступили в эту организацию и там благополучно скончались (фамилий «скончавшихся» не приводится. — Ред.). Наблюдая это — при том, что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, — наблюдая это со стороны евреев, это уже постмодерн, честно говоря. Но это есть, есть в театрах известных. Это безобразие надо прекращать».

Видеоинтервью в интернете сохранилось, а вот его расшифровку даже телеграм-канал Lomovka постеснялся опубликовать.

Российский еврейский конгресс направил открытое обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить данные высказывания на предмет наличия антисемитизма и разжигания межнациональной розни. РЕК направил выдержки из интервью Силантьева на экспертизу профессору кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, старшему научному сотруднику отдела теории грамматики Института лингвистических исследований РАН, доктору филологических наук Михаилу Дымарскому.

ЦИТАТА

«Его экспертное мнение однозначно подтверждает наше: комментарий Силантьева содержит признаки антисемитизма. Опираясь на эту лингвистическую экспертизу, исторический опыт и здравый смысл, Российский еврейский конгресс убежден, что в своем интервью Роман Силантьев транслирует бытовые предрассудки, которые разжигают межнациональную рознь. <…> Высказывания Романа Силантьева формируют в обществе негативное отношение к евреям, а значит, его экспертиза по делу Евгении Беркович не может быть объективной. Российский еврейский конгресс будет внимательно следить за судебным процессом по делу Евгении Беркович, потому что в нем прослеживаются признаки антисемитизма».

Но СК и его глава молчат уже вторую неделю. Как-то вот все не доходят до этого обращения у Александра Бастрыкина руки (и что-то подсказывает, что так и не дойдут). Он то занят чоповцами, что не пустили его на стройку в Санкт-Петербурге, то объявлением в розыск судей и прокурора МУС, то возбуждением уголовного дела на американского сенатора.

Не отреагировал Следственный комитет и на обращение Духовного управления мусульман России, которое присоединилось к заявлению Российского еврейского конгресса и также попросило главу СК провести проверку высказываний эксперта Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни.

Сам Силантьев горячо комментировал обращения на его счет. Например, пояснил государственному российскому агентству РИА «Новости», что «есть евреи, которые по каким-то причинам изменили свое мышление настолько, что стали поддерживать или вступили в террористические организации, которые хотят убить всех евреев».

Фамилий «изменивших свое мышление евреев» не привел. А с РБК эксперт поделился тем, что «ничего против евреев не имеет», а антисемитизм «по сути, разжигает сама Беркович». Правда, не пояснил, как конкретно она это делает, но посоветовал: «Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживает (этот факт не установлен ни одним судом, и Беркович не вменяют это в вину. — Ред.). Я хотел обратить внимание еврейского сообщества на неадекватных его представителей, которые такие вещи позволяют, то есть вести агитацию в пользу организации, которая хочет убить всех евреев».

Возможную проверку СК его слов Силантьев назвал «глупостью полной» и выразил уверенность, что ведомство Бастрыкина не отнесется «к этому серьезно».

Что, собственно, и происходит. СК просто молчит. И проверок — даже формальных — не проводит. Силантьев продолжает сидеть в кресле профессора Московского государственного лингвистического университета, читает лекции, а «неадекватная представительница еврейского сообщества» Беркович и ее коллега, благодаря его экспертизе, сидят в СИЗО «Печатники».

В распоряжении «Новой газеты» оказалось заявление о преступлении, написанное адвокатом Евгении Беркович Ксенией Карпинской на имя прокурора Москвы Дениса Попова. Это заявление подписала также сама Беркович. Они перечисляют высказывания господина Силантьева, прикладывая расшифровки и ссылки на СМИ, и отмечают, что они подпадают под 2-ю часть 282-й статьи УК — «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» лицом с использованием своего служебного положения».

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ КАРПИНСКОЙ И БЕРКОВИЧ:

«Отягчающим обстоятельством является тот факт, что Силантьев Р.А. является экспертом по уголовному делу и высказывает свою заранее сформированную позицию <…> формирует негативное отношение не только к Беркович Е.Б., но и всем евреям вообще. Чем заканчивается такая риторика, известно как из событий начала XX века в Российской империи (большое количество еврейских погромов, приведших к многочисленным жертвам и эмиграции более 5 млн человек), так из событий 30–40-х годов XX века и борьбы с космополитизмом в СССР, начавшейся с дела Еврейского антифашистского комитета и с так называемого дела врачей, возбужденного по доносу. На основании изложенного прошу провести проверку на предмет наличия состава преступления, предусмотренного часть 2 статьи 282 УК РФ, и принять соответствующее процессуальное решение», — отмечается среди прочего в заявлении Карпинской и Беркович на имя прокурора Москвы.

Как к деятельности и высказываниям эксперта Романа Силантьева отнесется в свою очередь Мосгорсуд — станет понятно уже завтра, 30 мая.

Вера Челищева,

репортер, глава отдела судебной информации

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