Накануне госпитализации певица Слава летала за границу

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30.05.2023, 2:16, Новости дня
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Поклонники звезды бьют тревогу: неожиданно для своего фан-клуба она попала в больницу. Как сообщает URA.RU, знаменитость из-за плохого самочувствия и повышенной температуры решили оставить под надзором врачей. Певица Слава подняла шумиху своей госпитализацией, которая, похоже, оказалась “тревожным звоночком”.

На хрупкие плечи роскошной брюнетки свалилось очень много — кризис в отношениях с супругом и рождение внука сплелись с активным гастрольным графиком. В круговороте забот певица Слава, кажется, рискнула собственным здоровьем. Пятый канал поговорил с официальным представителем звезды, чтобы узнать подробности.

“Мы летали в Турцию работать, она уже была приболевшая. Простыла, может быть, и, видимо, просто недолечилась”, — выдал концертный директор знаменитости. Впрочем, не исключено, что певица Слава подцепила заразу именно за границей, раз летала туда накануне госпитализации.

Напомним, пока диагноз звезды под вопросом. Сейчас врачам важно получить результаты анализов, чтобы понимать общую картину и распланировать лечение. Ранее стало известно, что у певицы Славы заподозрили воспаление легких. Об этом напоминает портал VSE42.RU.


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