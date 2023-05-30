Неожиданное признание: кем работал Сергей Жилин до дирижерства

В минувшую субботу, 27 мая, любители “Клуба веселых и находчивых” наслаждались последней четвертьфинальной игрой сезона, в которой четыре команды боролись за путевку в полуфинал. Вечер юмора запомнился зрителям не только обилием шуток на злободневные темы, но и неожиданным признанием Сергея Жилина.

Народный артист России сидел в жюри. Во время конкурса импровизаций его пригласили на сцену для участия в сценке. Популярный дирижер должен был изображать таксиста. Вдруг ведущий игры Дмитрий Хрусталев обратился к нему с шуточным вопросом: “Сергей Сергеевич, а у вас права вообще есть?”

Сергей Жилин не растерялся и ответил шоумену: “Больше того, я таксистом работал в одно время”. Зрители в зале, вероятно, весь удивились тому, что музыкант раскрыл передними все карты. Они одарили артиста аплодисментами.

Дирижер в ходе конкурса, сидя за картонным бампером, повторял фразу “Я для души таксую, а вообще-то я народный артист”, на что КВНщики придумывали смешные, а иногда и не очень смешные ответы. Наиболее удачные шутки, судя по реакции зала, получились у будущих победителей игры.

Первое место в четвертьфинальном поединке одержали сазу две команды – “Атомная сборная” из Ленинградской области и “Пал Палыч” из Хабаровска. За конкурс импровизации они набрали максимальные пять баллов, а за всю игру – максимальные 15. Сергей Жилин тоже был щедр на высокие оценки.