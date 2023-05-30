 

France 3 – в египетском некрополе Саккара обнаружили новые археологические сокровища

30.05.2023, 1:31, Новости дня
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В Египте продолжаются раскопки на месте древней столицы Мемфис, где в некрополе Саккара обнаружили практически неповреждённый разноцветный саркофаг и мастерскую по подготовке мумий. Египетские власти предлагают взглянуть на новые необыкновенные находки всем желающим, надеясь привлечь ещё больше туристов, передаёт France 3.

Практически неповреждённый саркофаг ярких цветов — такую необыкновенную археологическую находку выставили на общественное обозрение в некрополе Саккара около Каира. В ходе раскопок также обнаружили эти каменные блоки — столы, на которых египтяне бальзамировали умерших больше 4 тысяч лет назад. Здесь располагалась целая мастерская по подготовке мумий, где в очень хорошем состоянии нашли сосуды на полу и ритуальные объекты. Также в этих мастерских мумифицировали небольших священных животных — таких как коты и крокодилы.

Рядом обнаружили две новые гробницы, на них уже могут прийти посмотреть посетители. Одна принадлежит начальнику писцов, умершему 4400 лет назад, а другая — жрецу, покинувшему мир 3400 лет назад. Его гробница украшена бесценными фресками.

МОСТАФА ВАЗИРИ, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта: Рисунки и надписи на гробнице просто поразительные, они описывают религиозную и мирскую жизнь. Благодаря им мы можем увидеть сцены посева и сбора урожая, выпаса скота, жертвоприношений и разведения животных. Все эти сцены можно увидеть в гробнице.

Место захоронения расположено в районе Мемфиса — бывшей египетской столицы, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится самая древняя пирамида Египта. Каждую находку в этом месте власти Египта выставляют на всеобщее обозрение, надеясь привлечь ещё больше туристов.

Дата выхода в эфир 28 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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