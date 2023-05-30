 

Меган Фокс призналась в психическом расстройстве

30.05.2023, 1:00, Новости дня
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Меган Фокс по сей день остается одной из самых горячих голливудских звезд. Звезда фильмов “Трансформеры” и “Тело Дженнифер” была признана журналом For Him Magazine
самой сексуальной женщиной в 2008 году. У актрисы идеальное тело, но она сама так не считает.

В недавнем интервью Меган призналась в психическом расстройстве. У нее
дисморфия (или дисморфофобия). При таком расстройстве человека очень беспокоят незначительные дефекты или особенности собственного тела, постоянно о них думает. По словам Фокс, все началось с детства. Тогда она задавалась вопросом, почему должна выглядеть именно так.

При этом Меган не зависит от мнения окружающих. Она не позволяет критикам влиять на нее. То есть ее комплексы существуют лишь из-за психического расстройства. Она понимает, что должна работать над собой и полюбить свое тело, но уверена: путь к принятию себя будет бесконечным, пишет gazetametro.ru.

Недавно Меган Фокс исполнилось 37 лет. Сейчас она состоит в романтических отношениях с 33-летним рэпером Machine Gun Kelly. В прошлом году пара сообщила о помолвке. Влюбленные часто появляются на светских мероприятиях, красных дорожках, где приковывают к себе внимание публики.


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