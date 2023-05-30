Zа Vойну: Россия денонсировала ДОВСЕ
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Россия официально денонсировала ДОВСЕ. Указ Путина поставил последнюю точку под договоров, который формально существовал (но полностью никогда не выполнялся) на протяжении нескольких десятилетий. К 2022-му году он превратился в чистейший рудимент уже ушедшей эпохи, поэтому его отмена логична – покойника наконец закопали.
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Источник: Colonel Cassad
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