Zа Vойну: Россия денонсировала ДОВСЕ

Россия официально денонсировала ДОВСЕ. Указ Путина поставил последнюю точку под договоров, который формально существовал (но полностью никогда не выполнялся) на протяжении нескольких десятилетий. К 2022-му году он превратился в чистейший рудимент уже ушедшей эпохи, поэтому его отмена логична – покойника наконец закопали.

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