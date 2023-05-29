Стаканы и вилки Инны Чуриковой передали в музей

“Историю Аси Клячиной” Андрей Кончаловский снял в селе Безводное под Кстово в 1967 году, но фильм сразу лег на полку и вышел на экраны только спустя 20 лет. А в 1994-м Кончаловский стал режиссером и ленты “Курочка Ряба” – своеобразном продолжении истории про Асю Клячину через 25 лет.

Правда, игравшая в “Истории” Ия Саввина отказалась участвовать в проекте, сочтя сценарий оскорбительным для русского народа. Поэтому роль Аси сыграла Инна Чурикова. Сразу после съемок фильма многое из реквизита, задействованного на съемочной площадке, попало в Музей Нижегородского кино.

Это уникальная летопись, рассказывающая, как и кто снимался и снимал в Кстово. Личные вещи и автографы артистов, киноаппараты, фотографии, афиши – все собрано и сохранено с большой любовью. В центре экспозиции – стаканы, вилки, пивные кружки из “Курочки Рябы”. Здесь и многочисленные автографы Инн Чуриковой, ее дарственные надписи и приветственные слова кстовичанам.

Напомним,

4 января 2022 года Инна Чурикова была госпитализирована из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище Москвы возле могилы актера и режиссера Владимира Меньшова.