 

Детсад по программе “1 рубль за квадратный метр в год” откроют в районе Филевский Парк

29.05.2023, 22:25, Новости дня
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Правительство Москвы заключило с инвестором договор аренды здания с участком для открытия детского сада в районе Филевский Парк, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономический политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, этот договор оформлен на 49 лет по программе “1 рубль за квадратный метр в год”.

В качестве инвестора выступает частное дошкольное образовательное учреждение “1 первый детский”. Как отметил Ефимов, чтобы перейти на льготную ставку аренды, инвестору необходимо отремонтировать здание, внести туда необходимое оборудование и приступить к образовательной деятельности.

Если объекту нужен капитальный ремонт, такие работы важно провести в течение полутора лет. Также инвестор может провести экспертизу здания, по результатам которой станет ясно, что зданию необходима реконструкция. Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, для этого нужно не позже чем через полгода после подписания договора аренды направить соответствующее заключение в департамент городского имущества.

А в столичном департаменте образования и науки инвестору нужно подтвердить соблюдение условий по осуществлению образовательной деятельности. Только тогда “1 первый детский” может рассчитывать на льготную ставку аренды в размере один рубль за квадратный метр в год.

“Льготная ставка аренды будет распространяться как на само здание, так и на земельный участок после выполнения арендатором условий программы”, – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Речь идет о двухэтажном здании на Кастанаевской улице (дом 16, корпус 2) в районе Филевский Парк. Площадь объекта составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 60 воспитанников.

Ранее сообщалось о том, что инвестор построит в Зеленограде две школы и два детских сада. Первый образовательный объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.Каждый из детских садов будет рассчитан на 250 мест, а каждая школа – на 550. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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