 

“А мне это понравилось”: Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра

29.05.2023, 22:25, Новости дня
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Народный артист СССР Олег Табаков умер более пяти лет назад, но светлая память о нем не угасает. Великий режиссер и педагог оставил мощный след в национальной культуре, а театр под его руководством взрастил настоящих виртуозов российского искусства.

Сотрудничать с именитым худруком МХТ им. Чехова посчастливилось и внуку Сергея Бондарчука — Константину Крюкову. Незадолго до своей кончины Олег Табаков открыл для подопечного новый мир — взял в спектакль “Веселые времена”, где тот дебютировал на театральной сцене.

В интервью WomanHit актер вспомнил о драгоценной связи с маститым наставником, который основательно погрузил его из сферы кино в храм Мельпомены. Константин Крюков признался, что получил удивительный опыт, ведь служба в театре кардинально отличается от работы на съемках фильма.

“А мне это понравилось. И у меня было большое счастье: я прошел через такую самую настоящую подготовку, репетицию спектакля с самого начала, это занимало много времени. Еще Табаков был жив”, — поделился впечатлениями внук Сергея Бондарчука.

Константин Крюков был удивлен, когда ему сообщили о необходимости репетировать месяцами “Веселые времена”. Привычнее для него было посвящать работе несколько дней, поскольку в кино все устроено иначе.

Дебют удался, хотя артист так и не решился продолжать карьеру на подмостках. Он занял свою нишу в киноискусстве и не останавливается на достигнутом.

“Я благодарен и театру, и всем, кто в этом участвовал, и что я через это прошел”, — объявил Константин Крюков. Быть может, где-то с небес в это время улыбнулся Олег Табаков с твердым убеждением, что прожил жизнь не напрасно.


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