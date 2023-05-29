 

Мнение: Всем

29.05.2023, 22:13, Разное
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Уважаемые коллеги. Думаю, что вполне очевидно, что площадка ЖЖ для меня перестала быть актуальной. Причин этому много, я о них уже писал.  Но так получилось, что это уже данность. Я физически не могу писать на нескольких площадках, так как я сам по себе, я не проект и не группа людей.

Основная проблема ЖЖ в том, что он намертво застыл в одном и том же виде и формате на уровне нулевых годов. Никаких предложений по изменению его нет, а попытки "улучшать" в свое время закончились настолько оглушительным провалом, что администрация, по всей видимости, просто не рискует.

Я полагал, что ЖЖ для меня останется площадкой для крупноформатных текстов-лонгридов, но у Телеграма и здесь есть аналогичное ЖЖ решение, так что последний смысл оставаться здесь отпал.

В общем-то, всё когда-то заканчивается. Скажем, в свое время случился бум Твиттера, который предложил нечто новое, но через некоторое время новизна ушла, появились потребности, в которые Твиттер не вписался. Плюс цензура, которая его и добила. Теперь Твиттер стал нишевым ресурсом и не более того. У ЖЖ тоже есть своя ниша, но теперь уже я перестал в нее вписываться. И плюс та же самая цензура, хотя она теперь везде.

В общем, что будет дальше с моим присутствием в ЖЖ, я не знаю. Скорее всего, уже ничего. Мне, конечно, жаль, что я создаю неудобства для какой-то части своих читателей, которые не захотят переходить на другие площадки только из-за меня. Но тут хорошего решения все равно нет. Поэтому хочу сказать всем без исключения большое спасибо. И до свидания.

На всякий случай еще раз мои адреса в Телеграме

основной канал https://t.me/anatoly_nesmiyan
канал для лонгридов https://t.me/a_nesmijan_longread

Удалять аккаунт в ЖЖ я, конечно, не буду. Но, возможно, что сам ЖЖ что-то делает с журналами, которые долго лежат без движения.

Источник: Эль Мюрид


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