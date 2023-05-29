Zа Vойну: Велосипедный объезд России

Велосипедный объезд России

Вернемся к тупейшему вбросу про "новую магистраль в обход России", которая вылезла в Сети в середине мая, когда я ехал на поезде по Сибири и не мог выдать анализ по картографии разного профиля. Инфоповод вылез массированно и внезапно, как типа итог "встречи Китая и стран ЦА" и был интерпретирован однозначно – "коварная китайская коза транзиту зловредной рашки, ха-ха". Откуда есть пошёл он изначально, неизвестно, но пиарить его в однозначном ключе начали, что логично, ресурсы куста "Радио Свобода" (https://www.svoboda.org/a/kitay-uzbekistan-i-kyrgyzstan-postroyat-zheleznuyu-dorogu-v-obhod-rossii/32419566.html) (svoboda.org):

[…] Китай, Узбекистан и Кыргызстан на саммите в Сиане подписали трёхсторонний документ о следующих шагах по строительству железной дороги в объезд территории России. Таким образом у этих стран может появиться более короткий путь в Европу, обходящий попавшую под международные санкции Россию. Об этом сообщает узбекская служба Радио Свобода.

Радио Свобода ссылалось при этом на публикацию Eurasia.net 8-месячной давности от 22 сентября 2022 г., которая тогда "не выстрелила" (но зато "выстрелила" в мае 2023 г. со второй попытки). Автор того материала – Джоанна Лиллис, и подзаголовок его говорит сам за себя: "Развязанная Москвой война в Украине привела к возрождению планов по созданию новых региональных транспортных маршрутов в обход России". То есть, обычная информационная война на нервах, которая целится в мозги широкого обывателя – точно зная, что обыватель никакие карты смотреть не будет, кроме приложенных примитивных схем, а тем более что-то самостоятельно анализировать.

При этом оба ресурса прибегли к прямому вранью, причём Свобода.орг ссылалась цитатой на Евразию.нет:

[…] Как уточняло издание Eurasianet.org, железная дорога будет начинаться на Торугартском перевале в Кыргызстане, где уже существует железнодорожная ветка, идущая из Китая, и пройдет на север, через поселения Арпа и Макмал до Джалал-Абада, где соединится с ж/д сетью Узбекистана.

В реальности же никакой ж/д ветки к Торугартскому перевалу (3752 м высотой) не существует, а есть только т.н. "Кашгарское кольцо" на территории Китая, от которого до перевала нужно прокладывать высокогорную дорогу длиной примерно 160 км.

Как видите, поскольку в обосновании тезиса пришлось прибегать к прямой лжи, то и сам тезис искусственно надутый. В реальности, никакой альтернативой транзиту в Европу эта предполагаемая линия не является, а будет реализована (возможно) лет через 10 как ещё один альтернативный путь из Китая в Центральную Азию, на случай возможных проблем с Казахстаном. Саму трассировку линии посмотрим в другом посте, ниже. И нужно чётко понимать, что линия эта высокогорная, а значит будет строиться в однопутном неэлектрифицированном варианте с невысокой пропускной способностью и низкой весовой нормой составов.

Идём дальше, по анализу майского "транзитного" вброса (https://t.me/periskop_pacific/2618). Все ресурсы, каналы и блоги, бросившиеся перепечатывать псевдосенсацию о "новой линии в обход России", использовали одну и ту же довольно примитивную схемку. Как оказалось, эта схема была нарисована в 2017 году как путь немецкого гонщика Райнера Цитлоу (https://shina.guide/press/11423/), а затем через 6 лет её подхватили как иллюстрацию "обхода России" 🙂

[…] Немецкий гонщик-рекордсмен Райнер Цитлоу (Rainer Zietlow), прославившийся своими многотысячными автопутешествиями в сжатые сроки, не привык сидеть без дела. 25 июля местные власти Венеции торжественно отправили гонщика в новую экспедицию, которую окрестили как «Шелковый путь». После того, как из Венеции гонщик на своём Volkswagen Tiguan калужской сборки доедет до Шанхая, он намеревается отправиться в обратный путь и при этом установить новый мировой рекорд менее чем за шесть дней, покрыв расстояние в 12000 километров.

И, наконец, разберемся, а что же это за новая линия.

В жестокой географической реальности транспортные связки Китая со Ср.Азией – как существующие, так и возможные – ограничивает горный рельеф. Понятно, что Китай, как мощная держава с амбициями и зависимостью от океанского пути хочет иметь разные альтернативы. Но география разрешает только пять основных вариантов – все их я нанёс для наглядности на карту. Первая карта – инфраструктурная, а вторая – физическая.

(1) Алакольский проход, Казахстан – проходит главная линия Китай – Россия – Европа

(2) Хоргосский проход, Казахстан – построена линия на Алма-Ату

(3) Долина Текеса – нет смысла – т.к. проходит через кусок Казахстана

(4) Торугартский проход – принят за основу новой линии

(5) Карабельский проход – южный, уходит затем на Таджикистан

Принят за основу вариант (4). Он крайне сложный по рельефу, и строиться будет долго. Сейчас все находится только на предпроектной стадии. Проекта пока не существует, есть примерная трассировка.

Не ведитесь на глупые вбросы.

(с) "Перископ"

https://t.me/periskop_pacific/2622 – цинк

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