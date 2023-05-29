 

Мнение: О важном приближённом, сдавшем Путина… Кольцо сжимается?

29.05.2023, 21:50, Разное
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Фото © Пресс-служба Президента РФ

Конечно, все они там «повязаны» и «замазаны», в том числе личным участием в историческом заседании Совета безопасности РФ 21 февраля 2022 года. И по времени — уже поздновато. Но жить-то хочется…

Да и в сравнении с возможным судьба Карла Вольфа может не казаться слишком «ужасной». Так что любые сюрпризы — не только вероятны, но и вполне ожидаемы.

Последние недели запомнились целым рядом удачных перегруппировок и манёвров России на внешнеполитическом направлении. Вот лишь некоторые из них.
1. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о главном: введение единой валюты в Союзном государстве России и Беларуси — вопрос не сегодняшнего дня.
2. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство.
3. Армянский лидер Никол Пашинян заявил, что по состоянию на сегодняшний момент нет согласованного проекта мирного договора с Баку, который можно было бы подписать.

Три направления — три жирных минуса.

А что же министр иностранных дел Сергей Лавров-Калантарян? А он занимается дипломатическим туризмом, колеся по таким стратегическим партнёрам, как Эсватини или Мавритания. Теперь вот «сверяет часы» в Найроби, откровенно забивая на ключевые задачи.

Выходит этакая дипломатия «на отцепись». И в самое ответственное время…

Саботаж — первый признак сдачи?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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