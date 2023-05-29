Двухцветные губы, глянцевые скулы и дымчатые глаза: восемь ярких тенденций макияжа на лето

Лето 2023 года изобилует новыми модными тенденциями. У представительниц прекрасного пола есть прекрасная возможность презентовать стильные и самобытные луки. Рассматриваем восемь основных тенденций в макияже, которые точно помогут преобразиться.

Глянцевые скулы

Сияющая и как будто влажная кожа является бессменным трендом лета. Создайте образ прекрасной русалки, как будто только что появившейся на суше из воды с помощью хайлатера. Нанесите средство на скулы, хорошенько растушуйте. Рекомендуется использовать жидкий хайлайтер для создания глянцевых скул. В то же время разрешается использовать и пудровый, если у вас очень жирная кожа. Обратите внимание, что в Т-зоне (район переносицы и надбровных дуг) блеска быть не должно.

Смоки-айс

Удивительно, что в этом году смоки-айс актуальны не только зимой и весной, но также и летом. А все потому, что на волне популярности находится стиль гранж. Именно его эстетика предполагает смоки-айс. Используйте для создания такого мейк-апа темные тени для век, а также черный карандаш для глаз. Избегайте четких графических стрелок. Не забывайте хорошенько растушевать косметику, чтобы получился дымчатый эффект.

Румяна под тональной основой

В последние месяцы данный тренд штурмует все социальные сети. Именно такую технику макияжа используют многие голливудские звезды. Суть ее заключается в том, что вы наносите румяна или бронзер под тональную основу. Из-за этого создается натуральный естественный эффект розоватых щечек или красиво очерченных скул.

Не забывайте, что перед нанесением любой косметики необходимо хорошенько увлажнить кожу. Используйте ВВ-крем с защитой от ультрафиолета. Летом такое средство уместно как никогда. Уже поверх него наносите румяна или бронзатор. Финишным покрытием станет тональная основа. Отдавайте предпочтение жидкой тональной основе не очень густой текстуры.

Двухцветные губы

Данный тренд вернулся к нам из девяностых. Он доступен в двух вариациях. Первая -это когда вы очерчиваете контур губ карандашом темного оттенка, а пустоты заполняете более светлой губной помадой. К примеру, можно использовать коричневый карандаш и персиковую или розовую губную помаду.

Второй вариант куда более экстремальный. Он наверняка понравится экстравагантным и смелым девушкам. Суть заключается в том, что верхнюю губу закрасить одним цветом, а нижнюю другим. К примеру, если нужно создать образ в готическом стиле, то можно скомбинировать таким образом черную и фиолетовую губные помады. Обратите внимание на то, что помады не должны быть жидкими, а иначе цвета будут смешиваться. Помады для создания такого макияжа губ должны быть стойкими и матовыми. Блеском их покрывать не нужно.

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Натуральный мейк-ап

Летом, в жарку погоду, у многих модниц нет никакого желания наносить тональный крем густым кроем. Вообще хочется использовать косметику по минимуму, поскольку велик риск, что макияж «поплывет». Чтобы этого не произошло, придуман модный тренд на естественный, натуральный мейк-ап с минимальным использованием косметики. Это означает, что вам достаточно немного подкрасить тушью реснички, расчесать брови и покрыть их специальным фиксирующим гелем, а на губы нанести полупрозрачный увлажняющий блеск. Румяна — по желанию. С помощью такого макияжа вы подчеркнете свою естественную красоту и не будете бояться жары и испорченного мейк-апа.

Яркие тени для век

Лето — это то время года, когда можно и нужно использовать яркие цвета везде. Это касается и макияжа, и одежды. Поэтому вместо темных теней для век используйте те, которые ярких насыщенных оттенков. Вы можете совместить сразу два цвета. Например, красный и оранжевый. При создании такого мейк-апа можно обойтись без черной подводки и без стрелок. Напротив, следует густо нанести яркие тени и хорошенько их растушевать. Можете покрыть ресницы тушью (любого цвета на ваше усмотрение), добавить страз, если предполагается посещение вечеринки.

Макияж в стиле диско

Если нужно создать красивый вечерний образ, тогда можно и нужно использовать стразы и блестки. Можете смело пользоваться перламутровыми тенями ярких или пастельных оттенков. Стразы прикрепляйте прямо к коже вокруг глаз, под или даже над надбровными дугами. Не ограничивайте себя в фантазии, когда будете создавать вечерний макияж, в котором вы сможете блистать на любой дискотеке или вечеринке.

Сильный румянец

Еще один вариант макияжа как для вечеринок и для выхода в свет. Чтобы создать драматичный лук, не бойтесь перебарщивать с румянами. Сделайте яркие розовые щечки с помощью пудровых либо кремовых румян. Вы также можете дополнить макияж нарощенными или накладными ресницами, яркими тенями для век, большими стрелками и т.д. Дайте понять, что перебор в плане косметики – это специально продуманный ход.

Конечно, такой макияж не предполагается для светлого времени суток. Оставьте его для тех или иных торжеств, которые намечены на вечер.