Легкий способ экономить на бензине без риска для жизни

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29.05.2023, 21:09, Новости дня
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Заполнить полный бак на АЗС, чтобы надолго хватало, приятно любому водителю. Однако повышение стоимости топлива с каждым годом вынуждает умерить аппетиты даже стабильно зарабатывающих автовладельцев. В январе 2014-го литр 95-го бензина стоил около 33 рублей, а сейчас мы живем в эпоху уже предсказуемого роста цен.

Однако есть легкий способ экономить на заправке своей “ласточки” без мутных схем и опасных методик. Сайт “Вести Подмосковья” пишет о рекомендации автоэксперта Максима Ракитина. Он предлагает ориентироваться на показания спидометра, чтобы решить вопрос излишних трат на бензин.

“Инженеры давно подсчитали, что на скорости от 90 до 110 километров в час достигается оптимальный расход бензина”, — цитирует специалиста телеканал “360”. Если гнать на полную, как это любят делать лихачи, топлива уходит гораздо больше.

Вопреки стереотипам дорожные знаки подсказывают не только безопасную, но и финансово выгодную для водителя скорость движения, приводит RT вывод эксперта. Таким образом, экономит на бензине без риска для жизни тот, кто соблюдает правила, не превышая скорость при малейшем соблазне.


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