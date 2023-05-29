 

Экс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее

29.05.2023, 21:09, Новости дня
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В Сети уже несколько дней обсуждают появление Аллы Пугачевой на концерте группы “Машина времени” в Израиле. Тогда певица даже вышла на сцену, чтобы, очевидно, поддержать своего друга и единомышленника в теме политики Андрея Макаревича*.

Об этом, например, высказался политик Роман Худяков. В своем телеграм-канале он написал, что такими появлениями переехавшая в Израиль Пугачева старается привлечь внимание оставшихся поклонников. Мол, некогда успешную и востребованную артистку ждет печальный финал. “Дальше у этой женщины не будет ничего. А было в СССР и в России все! Но Галкин* (как она позволила?!) полностью поглотил, прожевал и выплюнул “женщину, которая поет”. Точнее, пела”, – высказался бывший депутат Государственной Думы.

Худяков также обратил внимание, что с годами Алла Борисовна стала выглядеть как сестра Микки Рурка из-за чрезмерного увлечения пластическими операциями. “Превратилась в чудовище”, – цитирует политика Царьград.

Напомним, недавно Алла Пугачева прилетала в Россию – на похороны модельера и друга Валентина Юдашкина. Примечательно, что артистка не пришла проститься с покойным кутюрье Вячеславом Зайцевым, который тоже немало сделал для нее. Почему певица так поступила, пока остается только догадываться.

* Максим Галкин и Андрей Макаревич внесены Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.


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