Как чеченские полицейские использовали ФСБ

Местонахождение задержанного в прошлую субботу подростка-полицейского неизвестно, однако стало понятно, как его поймали при переходе границы.

До сих пор неясно, где находится задержанный при переходе российско-казахстанской границы 19-летний житель Чечни Ясин Халидов. Подтверждение его задержания на пограничном пункте Исилькуль Омской области «Новая газета» получила от сотрудника исилькульской полиции, который опрашивал задержанного Халидова, а затем отвез и передал его сотрудникам ЦПЭ МВД по г. Омску. Этот сотрудник сказал, что во время прохождения контроля Халидов был остановлен сотрудниками пограничной службы на основании ориентировки о розыске, который был установлен по инициативе сотрудников ОМВД по г. Шали Чеченской Республики. После задержания Халидова с инициаторами его розыска (Шалинским ОМВД) связались, самого Халидова опросили и задержали до прибытия в Омск и до прибытия сотрудников шалинской полиции.

Ясин Халидов. Фото: соцсети

По словам исилькульского полицейского, прокомментировавшего ситуацию журналисту «Новой газеты», этапирование Ясина Халидова в Чеченскую Республику должно было состояться в прошлое воскресенье или понедельник.

В среду, 24 мая, в Чечню прибыли адвокаты Халидова Александр Немов и Александр Караваев. Однако со своим подзащитным они встретиться не смогли, так как в МВД по Чечне им не предоставили информацию о его местонахождении, более того, сотрудник дежурной части МВД по Чечне, отказавшийся представиться, утверждал, что Ясин Халидов не проходит по базе КУСП, то есть в отношении него не возбуждено уголовное дело, и он не находится в розыске как подозреваемый в совершении преступления. Таким образом, получается, что

неустановленные сотрудники чеченской полиции использовали разыскную систему МВД РФ для установления местонахождения и задержания Ясина Халидова без надлежащего законного основания, что может быть квалифицировано как превышение должностных полномочий.

Кроме того, получается, что сотрудники погранслужбы ФСБ РФ и сотрудники полиции Исилькуля, и Омска были введены в заблуждение своими чеченскими коллегами и нарушили конституционные права Ясина Халидова, задержав его по ориентировке на розыск, размещенной в федеральной базе МВД РФ сотрудниками ОМВД по г. Шали без законных оснований.

По факту похищения Ясина Халидова и его исчезновения, а также невозможности реализовать свое право на защиту клиента адвокат Александр Немов подал жалобы на имя министра МВД по ЧР, прокурора Чеченской Республики и обратился в УФСБ РФ по Чечне.

Напомним, 19-летний Ясин Халидов был принят на службу в полицию ОМВД по г. Шали в 17-летнем возрасте, без аттестата об окончании средней школы (на момент начала своей работы в полиции он еще учился в школе). Формально его должностными обязанностями было несение службы на КПП ОМВД по г. Шали, однако оперативные сотрудники отдела уголовного розыска использовали несовершеннолетнего Халидова для агентурной и оперативной работы.

1 мая прошлого года Халидов в возрасте 18 лет перешел на службу в транспортный ОМОН (Росгвардия) и в этом качестве активно сотрудничал с сотрудниками ЦПЭ МВД по ЧР, которые специализировались на раскрытии так называемых спящих ячеек признанной террористической и запрещенной в РФ ИГИЛ как в самой Чечне, так и в европейских диаспорах. Главной задачей «игиловского» подразделения ЦПЭ МВД по ЧР был поиск молодых религиозных чеченцев, которые проявляли интерес к тематике «ИГИЛ» и при грамотной идеологической обработке могли решиться на нападение на сотрудников полиции либо на участие в террористическом акте.

«Обработка» таких чеченцев происходила под контролем полицейских, при участии жительниц Чечни, которые состояли на агентурной службе у сотрудников ЦПЭ МВД по ЧР, само общение проходило через соцсети.

14 сентября Ясин Халидов в составе своего подразделения был командирован в Украину для участия в специальной военной операции.

Основной задачей чеченских росгвардейцев и полицейских было выполнение функций военной полиции.

Однако подразделению Халидова пришлось принять участие и непосредственно в боевых действиях. При этом, по словам Халидова, его старшие товарищи задействовали все свои связи в республике, чтобы уклониться от участия в боях.

Поэтому список приданных структурам Миноброны росгвардейцев несколько раз менялся, и в итоге 18-летний Халидов оказался в нем. В результате выполнения боевой задачи Халидов получил ранение.

После возвращения из Украины Халидов обратился к начальству с рапортом об увольнении, однако его задержали, компенсацию за ранение (3 млн рублей), по его словам, отобрали, а также угрожали парню возбуждением уголовного дела по терроризму. Халидов чудом смог сбежать и обратился за помощью к чеченским блогерам — братьям Янгулбаевым, администрирующим популярный телеграм-канал «Адат».

Янгулбаевы позиционируют себя, в том числе, как правозащитники, оказывающие помощь чеченцам, у которых возникли проблемы с силовыми структурами.

Халидов попросил Янгулбаевых помочь ему с деньгами (у него не было средств даже на еду), а также с выездом из РФ в безопасную страну.

Братья Янгулбаевы. Фото: SOTA

Янгулбаевы потребовали от него всю информацию о его службе в полиции и в Росгвардии, в том числе о его командировке в Украину. Халидов передал им эту информацию, но на ее публикацию и передачу третьим лицам разрешения не давал. Янгулбаевы, как это следует с их собственных слов, якобы незамедлительно слили информацию по Украине украинским спецслужбам и начали готовить публикацию о том, как сотрудники чеченской полиции «раскрывают» рукотворно созданные, доморощенные, по сути, «игиловские ячейки».

Янгулбаевы анонсировали на своем канале эту публикацию, после чего в Чечне были задержаны родственники Халидова.

Халидов неоднократно просил Янгулбаевых не публиковать переданные им сведения, также он просил о минимальной финансовой помощи. Однако Янгулбаевы ничем ему не помогли

(5 тысяч рублей Халидов получил от своих родственников, которым пообещал купить на эти средства билет в Чечню, но вместо этого уехал из Минвод в Москву и затем в Омскую область). В конце концов, Халидов попросил Янгулбаевых связать его с известным чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым и правозащитной организацией, помогающей в Европе выходцам из Чечни, но Янгулбаевы отговорили его, сказав, что только «Адат» может помочь в такой ситуации. Блогеры продержали парня на крючке до тех пор, пока готовили переданную им служебную информацию к публикации. 2 апреля на канале «Адат» появилась статья, после выхода которой администраторы «Адата» заблокировали Халидову возможность с ними связаться.

Елена Милашина,

обозреватель

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