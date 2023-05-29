Разработчики “Ведьмака” похвастались новым рекордом в игре

Игра “Ведьмак”, представляющая собой серию игр, продолжает пользоваться высоким спросом. Ее тираж достиг 75 миллионов проданных копий.

Из этих продаж более половины пришлось на третью часть. Доход CD Projekts в первом квартале 2023 года составил 175 миллионов злотых (41,5 миллиона долларов), что на 19% меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль компании упала на 16%, до 71,5 млн злотых ($17 млн).Документ также показывает, что большая часть команды Cyberpunk 2077 активно работает над дополнением Phantom Liberty.

По слухам, DLC для Cyberpunk 2077 будет представлено 8 июня на Summer Game Fest в 2023 году. Компания также объявила, что в ближайшие несколько месяцев она проведет несколько мероприятий, связанных с продуктом. Подробности об этих мероприятиях появятся в будущем.

CD Projekt продолжает работать над следующей главой The Witcher под кодовым названием Polaris. Дата выхода следующей части пока неизвестна.