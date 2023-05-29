Российские туристы не могут улететь со Шри-Ланки

Как пишет РИА Новости со ссылкой на “Чудо света”, международный рейс WZ3078 авиакомпании Red Wings в понедельник не смог успешно вернуть российских туристов из южноазиатской страны Шри-Ланка.

Командир Red Wings WZ3078 заявил журналистам, что самолет находится в неисправном состоянии. Поэтому рейс был отменен. Более подробная информация отсутствует. В результате инцидента около 450 человек остались на Шри-Ланке, но на неизвестный срок.

Большинство российских туристов ожидают самолет в аэропорту. Лишь небольшое количество было размещено в дорогих отелях. Через несколько часов после инцидента за российскими туристами прилетит резервный рейс. Но откуда он и когда прилетит остается тайной.