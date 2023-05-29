Zа Vойну: Израильские протесты обнажают разлад в армии

Израильские протесты обнажают разлад в армии

Экзистенциальный кризис в Израиле?

Нынешняя паника в израильских СМИ уже случалась раньше – в 1948, 1967 и 1973, каждый раз, когда Израиль вел обычную войну в которой победа не была обеспечена.

Но армии Египта, Иордании и Сирии, которые считались угрозой для самого существования Израиля во время этих войн, теперь не угрожают Израиля. Сейчас собственная армия Израиля обратилась против себя.

СМИ пишут о «бунте» в израильской армии, указывая на то, что тысячи солдат отказываются служить в знак протеста против юридической реформы Нетаньяху. И у этих солдат оказывается нечто общее. Это представители элиты: разведчики, пилоты и операторы дронов, военные врачи.

Профессор социологии Ягиль Леви дает еще более глубокий анализ – эти солдаты не «бунтуют», скорее они дезертируют. А вот настоящий бунт – в другой части армии, которую Леви называет «второй израильской армией» – пехотинцы, броневойска, артиллерия, пограничная полиция и снайперы.

Леви подчеркивает этнические и экономические различия в израильской армии.

«Вторая армия» состоит в основном из мизрахим (евреев из арабских и других стран Ближнего Востока) и других маргинализированных и дискриминируемых групп, как друзы. «Первая армия» – ашкеназим (евреи европейского происхождения).

«Первая армия» – из самых богатых населённых пунктов, выпускники лучших школ и многие получают высшее образование во время службы. «Вторая армия» – из периферийных населенных пунктов и часто солдаты даже не получили аттестат зрелости.

После службы в «первой армии» практически гарантирована высокооплачиваемая работа, а солдаты «второй армии» в награду получают «только» свободу доказывать свое колонизаторское превосходство неограниченным насилием против палестинцев.

Эти различия имеют и религиозную составляющую. «Вторая армия» открыто религиозна, особенно печально известный батальон Нецах Йеуда, а солдаты «первой» почти поголовно корчат из себя нерелигиозных.

Безнаказанность для всех

Важно подчеркнуть эти различия, потому что они показывают – раскол практически непреодолим.

Бунт в «второй армии» начался в марте 2016 года, когда сержант Элор Азария убил Абдель Фатаха аль-Шарифа в Хевроне на камеру исследователя израильской группы за права палестинцев Бецелем.

Азария отказался смириться с тем, что солдаты «первой армии» имеют больше поддержки, в том числе закона, чем солдаты «второй армии», как он сам. Во время суда его отец Чарли Азария сказал, что, если его сына признают виновным, «летчиков, которые сбрасывают тонные бомбы, будут судить тоже».

Протесты в поддержку Азария вспыхнули из-за того, что солдаты «первой армии» убивают палестинцев безнаказанно, а солдаты «второй армии» как Азария – из пограничной полиции, мизрахим, религиозные, с периферии – должны подчиняться более строгим правилам применения силы и выполнять приказы.

Азарию судили военным судом, и он отсидел девять месяцев за «неумышленное убийство» – неуклюжая попытка компромисса – ни правосудие, ни полная безнаказанность, как требовали его сторонники.

С тех пор офицеры стали бояться своих солдат. Солдаты начали публиковать анонимно в фейсбуке рэпера Йоава Элиаси (Тени) свои намерения нарушать приказы применять несмертоносное оружие.

Военный корреспондент израильского канала 13 Ор Хелер также объяснил на телевидении, что офицеры боятся «второго Элора Азарию».

Зверство снайперов против Газы во время «Большого марша возвращения» – убийство 266 палестинцев – выглядело явным нарушением правил применения силы (они засекречены в Израиле), но только одного снайпера за это наказали, потому что офицеры боялись второго Элора Азарию.

Самое ненавистное в службе для израильских солдат – поддержание оккупации: долгие смены на блокпостах, налеты на дома ночью, захват случайных палестинцев, охрана поселенцев. И все это – задачи «второй армии».

Так бунтует «вторая армия» – открывает огонь не по уставу, боевыми патронами – или просто не является.

Все крупные блокпосты давно приватизированы.

Использование разлома

Нетаньяху хорошо понимает такие различия. Он приказал бомбить Газу в начале мая для разоблачения лицемерия военных летчиков.

Летчики отказывались являться на тренировки (что они считают унылой работой), но они не отказались бомбить палестинцев (это у них любимое хобби).

Нетаньяху ослабил протестующих против него, обнажив их внутренние противоречия и нежелание ставить под сомнение иерархию внутри израильских колонизаторов. В это же время Нетаньяху насытил кровожадность крайне правых и стабилизировал свою коалицию против бунта «второй армии».

В коалиции Нетаньяху только один представитель «первой армии» – Йоав Галант – министр обороны. Нетаньяху поддерживал Азарию, то есть подрывал армейскую дисциплину.

Популистский пыл и неудовлетворенность «второй армии» – ключ к победе Нетаньяху на выборах. Даже с Нетаньяху у власти, его сторонники на демонстрации надевали футболки с надписью «Я гражданин второго сорта».

В апартеидном государстве это злая ирония. Но популизм не за правду, а за то, что «ощущается как правда».

Краткосрочная коалиция Яира Лапида, Нафтали Бенета и Бени Ганца против бунта «второй армии» использовала аутсорс как можно большей части ее работы «Палестинской автономии».

Министр обороны Ганц повысил денежное довольствие солдатам, в то же время встречаясь с Аббасом и уговаривая его держать Западный берег реки Иордан под контролем для блага Израиля.

Аббас бы и рад служить, на силы безопасности Палестинской автономии не так уж горят желанием, и поэтому ПА потеряла контроль над Дженином и Наблусом.

Туда Израиль послал «вторую армию» с предсказуемым результатом. Зверское убийство журналистки Ширин Абу Акле совершил солдат, уверенный в своей безнаказанности, не по приказу свыше.

Так как они не смогли взять армию под контроль, не удивительно, что Лапид и Ганц потерпели поражение на выборах прошлого года. Бенет даже ушел из политики.

Также не удивительно, что «первая армия» боится популизма крайне правого правительства.

Сначала офицеры говорили, что Нетаньяху «хочет уничтожить израильскую демократию».

Потом они сменили пластинку: юридические перемены могут сделать их «более уязвимыми для судебных преследований заграницей».

Теперь они поют уже третью песню, а именно: мы знаем, что мы совершаем преступления и аморальные действия против палестинцев, но мы делаем это из верности свой стране. Зачем нам совершать преступления для страны, которой мы больше не верны?

Погром Хувары – знак того, как «вторая армия» действует без поддержки «первой»

Израильские офицеры предупреждают – крах израильской армии неминуем.

Они понимают, что толпа погромщиков, даже вооружённая до зубов, не сможет подавить палестинское сопротивление. Только дисциплинированная армия может это сделать, а ее больше не существует.

(с) Шир Хевер

https://electronicintifada.net/content/israeli-protests-expose-divisions-military/37831 – оригинал на английском

Насчет неминуемого краха думаю автор преувеличивает, но протесты против Нетаньяху действительно подсветили линии разлома внутри израильских силовых структур, в том числе и участие некоторых офицеров армии и разведки в попытках сковырнуть Нетаньяху через уличные протесты. В Тегеране на все это, понятное дело, смотрять с большим удовольствием.

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