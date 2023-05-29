 

Борющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости

29.05.2023, 19:50, Новости дня
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В 2015 году жизнь Светланы Крючковой разделилась на до и после. Тогда она узнала, что больна раком. С тех пор артистка редко появляется на публике, но все-таки не оставляет сцену. Для 72-летней актрисы очень важна работа и люди, которые приходят в театр и на концерты ради нее.

Например, недавно Светлана Николаевны вышла на сцену БКЗ “Октябрьский”, чтобы поздравить Санкт-Петербург с 320-летием. Она исполнила песню “Ленинградцы”, а также прочитала стихотворение “Блистательный Санкт-Петербург”. Зал долго аплодировал артистке.

Однако тот зритель, который уже давно не видел Светлану Крючкову, вряд ли мог сразу ее узнать. Сейчас у актрисы короткая стрижка, а еще она перестала носить очки, к которым уже все привыкли, и нанесла яркий макияж. Образ хоть и непривычный, но довольно удачный. Свежие снимки артистки опубликовал StarHit.

Сейчас Светлана Крючкова не берется за большие проекты, поскольку боится кого-нибудь подвести. Она объяснила: сегодня ей может быть хорошо, а завтра ее состояние может резко ухудшиться. “Времена не выбирают, в них живут и умирают”, – делилась мудростью известная артистка.


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