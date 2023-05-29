 

“Никому не нужны”: продюсер о выставленных на продажу русскоязычных песнях Брежневой и Меладзе

29.05.2023, 19:50, Новости дня
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Вера Брежнева и Константин Меладзе перебрались в Испанию, как только началась спецоперация РФ на Украине. Они дали понять, что выступают против решения российской власти. Сейчас супруги пытаются продать дом в Подмосковье за 300 миллионов рублей, а также свои права на русскоязычные песни.

Такие шаги Брежневой и Меладзе натолкнули музыкального продюсера Леонида Дзюника на мысль о том, что у супругов дела за границей плохи. Мол, таких гонораров, как раньше, у певицы и композитора нет, потому что за границей они мало кому интересны. Слова эксперта приводит “Царьград”.

Продать песни на русском языке Константин и Вера не смогут, уверен Дзюник. “Песни Меладзе никому не нужны”, – сказал продюсер, отметив, что в Российском авторском сообществе работает или работала родственница композитора, которая получала деньги сразу после выхода его новых песен. “Сейчас над этими перечислениями навис меч правосудия. Поэтому вряд ли кто-то вообще купит его песни”, – высказался эксперт.

Что касается выставленного на продажу дома Брежневой и Меладзе, то его тоже вряд ли купят за ту сумму, которая просят хозяева. Но поскольку Алле Пугачевой удалось продать особняк в деревне Грязь за баснословную сумму, то и певица сможет, рассуждает Дзюник. Мол, на всякий товар найдется покупатель.


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