Губернатор Евраев назначил на госдолжности в администрацию Ярославской области взяточников

В Ярославле дело о взятках при проведении транспортной реформы приобретает все больший масштаб. Ситуация может выйти на федеральный уровень. Кроме чиновников из администрации Ярославской области задержан Александр Советников, генеральный директор холдинга «Мовиста» – компании, которая осуществляет пассажироперевозки в нескольких регионах России. Так, еще одним фигурантом дела может стать инициатор проблемной транспортной реформы губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Мовиста» начала свою деятельность в Ярославской области в рамках транспортной реформы – главного предвыборного проекта губернатора Михаила Евраева. Организация получила в регионе контракт на 54,1 млрд рублей и будет заниматься развитием трамвайной системы. Также более 20 миллиардов рублей она получит на обслуживание автобусных маршрутов.

Стоит отметить, что для реализации в городе транспортной реформы губернатор пригласил на должность главы Департамента транспорта Татьяну Черемных. Однако, 26 мая женщина была арестована по обвинению в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора «Мовисты» Советникова.

Также от «Мовисты» взятки получал директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев. Организация в том числе проводила тендеры на заключение контрактов с подрядчиками. Так, главным оператором пассажироперевозок стала компания «Транспорт Ярославии», получившая контрактов на 20,7 миллиарда рублей. Примечательно, что Прокопьев получил свою должность по распоряжению губернатора Евраева.

Получается, что в Ярославской области арестовали сразу двух чиновников, которые получили госдолжности по решению губернатора Евраева. Не исключено, что глава региона в дальнейшем может стать фигурантом резонансного дела.