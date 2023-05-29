Прощай, оружие! Ты слишком дорогое

Современные интенсивные боевые действия мгновенно опустошают арсеналы стран — это не предусмотрел никто.



Фото: Виталий Невар / ТАСС

В ночь на 16 мая в небе Киева разразился первый в истории бой американского ЗРК «Пэтриот» и российского гиперзвукового комплекса воздушного базирования «Кинжал». Позднее стороны совершенно по-разному оценили его ход и результаты. Но главной деталью этого поединка стал невероятный и очень наглядный расход боеприпасов: за 110 секунд батарея «Пэтриот» в автоматическом режиме полностью расстреляла все свои 32 новейшие ракеты РАС-3 MSE. Эти боеприпасы созданы специально для перехвата баллистических целей, а траектория «Кинжала» близка к баллистической (ракета маневрирует, но в узком коридоре).

И этот эпизод гарантированно войдет во все учебники для училищ ПВО. Видавшие виды ветераны и действующие офицеры ПВО высказывают мысль, что, скорее всего, батарея стреляла по ложным целям, в частности — наведенным комплексом радиоэлектронной борьбы. В любом случае, такой странный расход обязательно требует объяснения. Оно потом косвенно повлияет если не на мировую экономику, то на затраты, которые гражданам развитых стран придется нести в виде военных расходов. За 110 секунд в черное небо, буквально в никуда улетело $250 млн (более 20 млрд рублей), если отталкиваться от цен по известным контрактам.

В более поздних публикациях упоминается неофициальная оценка стоимости расстрелянных над Киевом ракет — $93 млн.

Однако в самих же американских СМИ признается, что реальных контрактов по такой цене не было. Возможно, $93 млн — балансовая, «специальная» или договорная цена, но сумма не отражает реальной стоимости для покупателя.

Комментаторы лет двадцать пытались вычислить стоимость ракет PAC-3 MSE как разницу между контрактом на весь комплекс и известной стоимостью его отдельных компонентов. Но пять лет назад картина прояснилась. Ведущее и старейшее издание о рынках военных заказов США Defense Daily описало единственный контракт, где ракеты PAC-3 MSE были закуплены отдельно.

В стремлении защититься от возможных ракетных обстрелов Северной Кореи Сеул закупил 64 ракеты PAC-3 MSE за $501 млн, или $7,83 млн за штуку. Полностью сделка завершена в 2020 году. Таким образом, менее чем за две минуты расчет ЗРК «Пэтриот» в Киеве израсходовал половину государственного запаса противоракет такой солидной страны, как Южная Корея на сумму $250 млн.

Легко посчитать, что такова стоимость более чем 700 тысяч тонн пшеницы. Этого достаточно для полного обеспечения продовольствием в течение года, например, Саратова.

Но упражнения типа «сколько за это можно чего купить» отходят на второй план перед главным открывшимся в ходе боевых действий на Украине обстоятельством: беспрецедентной скоростью расхода вооружений и боеприпасов.

То есть боеприпасы не просто очень дорогие, кроме того — они и кончаются почти мгновенно.

Мировая торговля оружием расширяется. В связи с изменениями геополитических и военных расчетов после 24 февраля 2022 года крупнейшие страны увеличили свои бюджеты очень резко. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), мировые расходы на военные нужды установили рекорд в $2,224 трлн. Это максимум за все время наблюдений.

Впереди всех страны Восточной и Центральной Европы, нарастившие оборонные расходы до рекордных значений со времен окончания холодной войны. На США, Китай и Россию пришлось больше половины военных затрат. Вообще конфликты вокруг Украины и Тайваня оказали очень значительное влияние на многие страны при выделении денег на армию.

Россия увеличила военный бюджет, как полагают шведские эксперты, на 9,2% ($86,4 млрд — 4,1% ВВП) и стала третьей в мире. Достоверность таких оценок трудно установить: наша статистика по этим статьям закрыта почти полностью. Украина вышла на 11-е место в мире — $44 млрд. Это аж 34% ВВП, военные расходы Киева выросли на 640%. Причем в эти расчеты не входит безвозмездная военная помощь НАТО и других стран мира.

На первом месте, как обычно, американский военный бюджет — $887 млрд, или 40% мировых затрат. США тратят на оборону в десять раз больше РФ. На втором месте Китай — $292 млрд. Военные бюджеты Европы увеличились до $480 млрд. Это самый высокий рост за 30 лет — и в реальном выражении больше, чем в 1989 году, когда кончилась холодная война. Даже нищая Эфиопия увеличила военные расходы до $1 млрд (на 88%!) — на севере страны полыхает «местный Донбасс», там идут боевые действия правительственных войск против мятежников.

Страны мира чувствуют себя все более неуверенно, новости о текущих вооруженных конфликтах тревожат всех. В скорое улучшение ситуации никто не верит. Элиты жаждут чувства защищенности на случай непредвиденных обстоятельств. Избиратели в таких условиях политиков не ограничивают.

Но пока война не разразилась, большие военные бюджеты создают у обывателя ощущение надежной обороны. Именно высокая стоимость вооружений пробуждает давно уже использующееся маркетологами свойство сознания: не может быть плохим и неэффективным то, что стоит млрд долларов! Буквально днями мне довелось колесить по Подмосковью на новенькой Tesla. Могу подтвердить то, о чем пишут на всех форумах мира: салон скрипит, как несмазанная телега, качество сборки ниже критики. И это не останавливает никого, цена имеет магическую власть над потребителем.

Но когда разгорается не битва с «Талибаном»*, а серьезный вооруженный конфликт, окруживший себя самым внушительным оружием политик в одночасье оказывается голым. Ресурс лучшей российской танковой пушки 2А82 был заявлен на всех международных выставках, где вели переговоры о продажах — 800 выстрелов. А у ее прямого немецкого конкурента (лучшей пушки западного ВПК на сегодня) Rheinmetall Rh120 — 500 выстрелов.

И вот оказалось, что в современной войне этого едва хватает на месяц интенсивных боев. А дальше пушку надо менять.

Стоящая на вооружении ВСУ, пожалуй, лучшая в мире на сегодня самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 изнашивает ствол за две недели (его замена стоит 700 тысяч евро). И так бесконечно, куда ни глянь. Крупнейшие в мире запасы снарядов в РФ и на Украине, доставшиеся им от пяти лучших военных округов СССР, оказались исчерпаны буквально за сезон.

Что должен чувствовать, глядя на это, министр обороны Саудовской Аравии и вся его многочисленная родня, состоящая из сплошных миллиардеров? А ведь это пятая страна в мире по военным расходам: бюджет более $75 млрд на вполне скромное население в 30 млн. Из анализа боевого применения средств ПВО за прошедший год уже понятно, что невероятные по цене закупки оружия помогут шейхам разве что против йеменских повстанцев. А от серьезной атаки (например, из Ирана) ни «Пэтриот», ни С-400 не спасут — надо строить ПВО страны, а это грандиозные расходы. И если собственного производства на твоей территории нет, запасы ракет кончатся через пару месяцев.

Специальная военная операция раскрыла множество самых неожиданных недостатков в организации разведки, связи и управления.

Но главный урок остальному миру: современные интенсивные боевые действия — это прорва, мгновенно опустошающая арсеналы даже самых могущественных держав мира. На поддержание готовности к ним тратят огромные средства, но их все равно оказывается критически мало. Только никто об этом не задумывался, пока не грянуло. Это как купить Tesla — и вдруг понять, что она едет только до ближайшего перекрестка, а потом надо вызывать техподдержку по отдельной цене.

Валерий Ширяев

* Организация признана терростической и запрещена на территории РФ.

Валерий Ширяев

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