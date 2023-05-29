 

Мнение: Причастны ли к «ландромату» Сбербанк и ВТБ?

29.05.2023, 19:35, Разное
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По версии следствия, перекочевавшей в судебные приговоры, в фундаменте «молдавского ландромата» – открытие коррсчетов в кишиневском Молдинкомбанке.

Но вот что интересно, в Молдинкомбате коррсчета открывали не только банки, владельцы и сотрудники которых стали фигурантами «ландроматных» уголовных дела.

В Молдинкомбанке были корсчета и таких серьезных банков, как американский Bank of New York, австрийский Райффайзенбанк, немецкий Commerzbank.

Были в молдавском Молдинкомбанке корсчета и флагманов российской банковской сферы – Сбербанка и ВТБ. И если у Сбербанка был всего один корсчет, рублевый, то у ВТБ в Молдинкомбанке было открыто три корсчета. Один – рублевый, второй для работы с Евро, третий – для работы со швейцарскими франками. Корсчета для работы с валютой ВТБ открыл не напрямую, договор с Молдинкомбанком заключила немецкая дочерняя компания ВТБ, зарегистрированная во Франкфурте на Майне. И эти корсчета были открыты не про запас, не на перспективу, они активно функционировали. На них и зачислялись деньги и списывались.

Если следовать логике следователей МВД, получается, что Сбербанк и ВТБ, открывшие в Молдинкомбанке коррсчета, тоже выводили деньги из России? Тоже участвовали в ландромате?

Подробности здесь:

PS Традиционно   выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!  Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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